Крупнейший гидросамолет впервые взлетел с поверхности моря На МКС решили отправить безногого робота » В Африке нашли гигантского предка американских крокодилов Предком четырех современных видов американских крокодилов мог быть африканский вид Crocodylus checchiai, живший около семи миллионов лет назад. К такому выводу пришли палеонтологи, изучив череп этой рептилии с помощью новых технологий. Ранее считалось, что американские крокодилы происходят от нильских. Однако какой бы из этих двух видов ни приходился предком американским крокодилам, нет сомнений, что он жил в Африке и сумел пересечь Атлантический океан, отмечается в статье для журнала Scientific Reports. Североамериканские аллигаторы (Alligator mississippiensis) и кайманы из Центральной и Южной Америки хорошо известны всем, кто интересуется дикой природой. Гораздо меньше людей знают, что в Америке и на островах Карибского моря обитают настоящие крокодилы из рода Crocodylus: кубинский (C. rhombifer), острорылый (C. acutus), оринокский (C. intermedius) и центральноамериканский (C. moreletii). Все эти виды образуют единую эволюционную ветвь. Она относительно молода: считается, что ее родоначальники обитали в Африке и пересекли Атлантический океан от пяти до одиннадцати миллионов лет назад. Иногда утверждается, что этими предками были нильские крокодилы (C. niloticus) — именно этот вид с молекулярной точки зрения приходится ближайшим современным родственником американских крокодилов. Однако в дискуссии об эволюции этой группы до сих пор не хватало твердых палеонтологических аргументов. Команда исследователей во главе с Массимо Дельфино (Massimo Delfino) из Туринского университета решила заполнить этот пробел. Они сосредоточили внимание на ископаемом виде крокодилов C. checchiai, остатки которого впервые обнаружили в 1938 году в месторождении Ас-Сахаби на севере Ливии, а описали в 1947 году. Многие ранние образцы этого вида были утеряны во время Второй мировой войны, однако авторам удалось разыскать один из них в коллекции Римского университета. Воспользовавшись современными технологиями, исследователи заново описали череп C. checchiai. В частности, с помощью томографии они смогли изучить внутренние структуры, которые были недоступны для палеонтологов первой половины XX века. Полученные результаты сравнили с таксономическими особенностями ныне живущих крокодилов, а также древнейшего американского крокодила — ныне вымершего C. falconensis из раннего плиоцена Венесуэлы (5,3-3,6 миллионов лет назад). Анализ выявил у C. checchiai и всех американских крокодилов общую черту — бугор на середине морды. У всех африканских видов он отсутствует. Это значит, что именно C. checchiai, а вовсе не нильского крокодила, следует считать ближайшим африканским родственником американской ветви. Более того, он вполне мог быть их непосредственным предком, поскольку жил около семи миллионов лет назад, что укладывается во временной промежуток, когда настоящие крокодилы, как предполагается, появились в Америке.

загрузка...