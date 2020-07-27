Названа дата премьеры «Ежика Соника 2»

Студия Paramount представила обновленный график выхода своих фильмов. Некоторые проекты были отложены, а некоторые получили дату выхода.

Продолжение истории о Ежике Сонике зрители увидят 8 апреля 2022 года. Информации о сюжете сиквела пока нет, но ранее стало известно, что над картиной будет работать та же команда — фильм снимет Джефф Фаулер, а сценарий напишут Пэт Кейси и Джош Миллер.

Кроме того, студия отложила выход нескольких проектов на более поздний срок. Так, премьеру «Тихого места 2» перенесли на 23 апреля 2021 года (ранее фильм уже переносили, он должен был выйти в сентябре 2020 года). «Мэверик» с Томом Крузом выйдет 2 июля 2021 года (должен был выйти 23 декабря 2020).

Представитель студии заявил, что никакой опыт не сравнится с просмотром кино на большом экране, поэтому Paramount остается преданной кинотеатральному прокату.