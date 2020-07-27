Холли Берри продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике

53-летняя голливудская актриса Холли Берри в течение последнего года упорно работала над своей фигурой для съемок в фильме Bruised (у картины еще нет названия на русском языке) — своей дебютной режиссерской картине. И результатом звезда явно очень довольна! Вчера она поделилась снимком в купальнике, сделанным на пляже. На фото Холли, снятая со спины, подпрыгивает вверх.

Иногда нужно сказать «к черту все это» и просто сделать это,

— подписала кадр звезда.

В комментариях к снимку интернет-пользователи назвали Берри «королевой», «героиней» и просто «восхитительной женщиной».

Выглядите потрясающе!

Стройная и спортивная!

— написали они.

Два дня назад звезда также продемонстрировала свою стройную фигуру в видеоролике и отметила, что тренировки всегда должны приносить удовольствие и не должны быть слишком тяжелыми и строгими.

Сегодня я хочу поделиться важным напоминанием — веселитесь. Тренировки не всегда должны быть строгими или целенаправленными. Дисциплина — это здорово, но это еще не все. Так что попробуйте что-нибудь новое! Что-то, что заставит вас смеяться и улыбаться: скейтборд, велосипед, плавание, катание на роликах, игра в догонялки с детьми. Вы получите порцию эндорфинов, а калории будут сжигаться, но самое главное — вы приобретете немного дополнительной радости в своей практике,

— отметила актриса.

Сама она для этого выбрала лонгборд и выглядела абсолютно счастливой.

Актриса также признавалась, что любит использовать для кардиотренировок скакалку и всегда включает в занятия упражнения с фитнес-лентами, благодаря которым, по собственному признанию, увидела заметные изменения в своей фигуре.