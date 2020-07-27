Хейли и Джастин Бибер показали как устроили пикник

В этом месяце 26-летний Джастин Бибер и его 23-летняя супруга Хейли устроили себе отпуск — супруги отправились в путешествие по стране в своем роскошном доме на колесах стоимостью один миллион долларов. Однако, как говорится, в гостях хорошо, а дома все равно лучше. В выходные пара вернулась в родной Лос-Анджелес, где продолжила свои летние каникулы.

На выходных Хейли и Джастин устроили пикник. Расстелив плед и разложив закуски, певец и модель наслаждались временем наедине друг с другом.

Как отмечал во время путешествия Бибер, прекрасным способом обрести покой для него является связь с природой.

Очень часто мы ловим себя на том, что держимся за негативные вещи в своей жизни. Наблюдая за пасущимися животными, проплывающими облаками или просто ходя по траве, вы можете отвлечься от тревожных мыслей и прикоснуться к красоте природы,

— отмечал он.

Во время путешествия Хейли и Джастин, к слову, навестили своего 43-летнего приятеля Канье Уэста, который сейчас переживает не самые простые времена, на его ранчо в Вайоминге. Напомним, на прошлой неделе рэпер признался, что уже два года пытается развестись с женой Ким Кардашьян, а также публично рассказал, что они с Ким думали об аборте в 2012 году, когда узнали, что она беременна. Через несколько дней он принес публичные извинения своей супруге, а она откровенно рассказала, что он страдает биполярным расстройством. Очевидно, что сейчас дружеская поддержка ему особенно необходима.