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Эмили Ратаковски блеснула попой

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски вызвала ажиотаж у своих 26,7 миллионов подписчиков в Instagram, снявшись в соблазнительном купальнике собственной марки. Откровенный кадр знаменитость разместила в соцсети.

29-летняя Эмили на фото сидит спиной к камере у бассейна. На ней очаровательный бикини белого цвета из новой линейки бренда Inamorata Woman. Модель при этом не преминула сверкнуть ягодицами.

Пуликация быстро набрала почти 1,2 миллиона лайков и 2,5 тысячи комментариев.

Фанатам очень понравился новый пляжный костюм и, конечно, сама Ратаковски. Некоторые написали, что давно ждали новых моделей.

27 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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