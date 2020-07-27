Экономика США получит новый пакет помощи на $1 трлн

Белый дом и сенаторы-республиканцы достигли «принципиальной договоренности» относительно нового пакета мер стимулирования американской экономики в условиях пандемии. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство Reuters, заявил журналистам руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

По данным агентства, Медоуз отметил, что относительно законопроекта осталось несколько вопросов, которые, как он надеется, будут решены «в ближайшие часы».

Ранее в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News сообщил, что республиканцы намерены представить план стимулирующих мер на $1 трлн уже в понедельник. По словам главы Минфина, взгляды администрации и республиканцев в Сенате по этой инициативе совпадают, «прорабатываются только технические вопросы». Мнучин однако констатировал, что спорные вопросы еще предстоит решить с законодателями из числа демократов.

Срок реализации очередного пакета стимулирующих мер завершается в конце июля, и законодатели обсуждают с Белым домом новые предложения по смягчению экономических последствий пандемии. Администрация США ранее требовала от законодателей принять инициативу до 31 июля.

Как сообщал ранее Axios, в инициативе, о которой идет речь, большое значение придается образовательной сфере, предлагается повысить объем денежных средств, выделяемых учебным заведениям, чтобы помочь им возобновить работу к осени. Вводятся пределы ответственности гостиниц, больниц, учебных заведений в вопросе соблюдения медицинских рекомендаций. Республиканцы также предлагают повысить финансирование проведения обследований американцев на выявление нового коронавируса и разработок вакцины. Законопроект предполагает налоговые льготы для предприятий, разрабатывающих вакцину.

О прежних пакетах помощи

16 мая Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов предложенный демократами пакет стимулирующих экономику мер на 3 трлн долларов. Республиканцы в верхней палате заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Президент США Дональд Трамп также дал понять, что у этой инициативы нет шансов, однако позднее заявил, что может поддержать еще один законопроект, направленный на стимулирование американской экономики.

Глава администрации США подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти 500 млрд долларов, направленном на преодоление последствий пандемии коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели 350 млрд долларов, но к середине апреля средства были исчерпаны. Последний пакет стимулирующих экономику мер в размере более 2 трлн долларов был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям 8,3 млрд долларов для сдерживания пандемии.