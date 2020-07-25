Зеленский лично приказал оставить умирать раненых бойцов под Зайцево

Спецназ получил личный приказ президента Владимира Зеленского не отправляться на поиски расстрелянных эвакуационных групп в Донбассе.

Об этом в эфире «Прямой» рассказал волонтер, советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

«Когда говорят о том, что президент Зеленский держал что-то там под личным контролем и отправил туда до которого генерала Хомчака, в этот же момент две группы спецназа сидели в распоряжении 137-го отдельного батальона морской пехоты и ждали разрешения выйти и забирать тела, и искать раненых. Они ждали разрешения. Им было дано прямой приказ не высовываться. Вот в этом был «личный контроль» Владимира Александровича Зеленского. Это факты. я не буду называть фамилии бойцов спецназа, но я знаю по фамилиям, кто и где там находился. Так что рассказывать вот эту всю ересь очень красиво, когда невозможно озвучивать факты, в том числе фамилии «, подчеркнул Бирюков.

«Я просто практически поминутно знаю всю эту историю и знаю фамилии бойцов, знаю спецназ, знаю контрснайперов, которые сегодня, например, распоряжением генерала Ганущака — это заместитель командующего Операцией объединенных сил — с фронта убраны все группы контрснайперской борьбы», — добавил Бирюков .