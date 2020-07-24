Врачи напоминают о необходимости соблюдения питьевого режима в жару

Специалисты Центра общественного здоровья Украины объяснили, как правильно соблюдать питьевой режим в жару. Эксперты подчеркнули, что в летние месяцы очень часто происходит обезвоживание, которое грозит серьезными проблемами со здоровьем.

Чтобы его не допустить, нужно правильно пить воду в течение дня. По словам специалистов, основными причинами обезвоживания являются солнечный или тепловой удар, прием некоторых лекарственных препаратов, неправильный рацион питания, в котором преобладают продукты, обладающие мочегонным действием, вроде алкоголя и кофе.

Также к обезвоживанию могут привести пищевые отравления и повышенное потоотделение. Чтобы этого не произошло, пейте воду на протяжении всего дня, не дожидаясь, когда почувствуете сильную жажду.Норма воды на сутки должна составлять не менее 2 литров, причем эта норма не распространяется на жидкие блюда, а также на все остальные напитки.