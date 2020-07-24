Вице-премьер-министр Украины озвучил условие для введения миротворцев на Донбасс

Вице-премьер-министр украинского государства, заместитель руководителя делегации нашей страны в минских переговорах Резников заявил, что введение на Донбасс миротворческого контингента возможен только после вывода войск Российской Федерации с ныне оккупированных территорий Украины. Об этом он заявил во время своего интервью изданию «Фокус».

В частности, он подчеркнул, что главным условием вывода гибридной армии России с территорий Украины является «политическое решение» Москвы. Однако даже после этого, согласно мнению Резникова, россияне не дадут Украине ввести на оккупированные территории Национальную гвардию и полицию.

Этот вопрос, как считает вице-пермьер-министр, решить можно будет введением миротворцев ООН. «Мы все равно все придем к институту миротворцев», — отметил Резников.