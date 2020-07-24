Сын покойного актера Андрея Панина неожиданно решил снятся в кино

После смерти Андрея Панина осталось трое детей, известно о них не так много. Старший сын актера Александр ведет закрытый образ жизни, однако недавно выяснилось, что наследник решил повторить судьбу отца и сняться в кино. Об этом журналистам рассказали на съемочной площадке.

Панин сыграет главную роль в фильме «Недетский дом», который рассказывает о жизни подростков с трудной судьбой. При этом изначально он выбрал профессию, никак не связанную с кино и театром. О 19-летнем сыне актера вспомнила кастинг-директор и пригласила его на пробы. Александра, по словам членов съемочной группы, утвердили в первый же день.

Как рассказали журналистам, Панин четко выполняет все поставленные задачи и ведет себя скромно, несмотря на славу отца. В картине, которая выйдет на экраны уже в следующем году, также играет Иван Охлобыстин и другие знаменитости. Съемки будут проходить в Москве.