Рубль тотально обваливается

оссийская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже слабеет к доллару США и евро, причем курс единой европейской валюты впервые с 4 мая поднялся выше 83 рублей.

По состоянию на 10:42 мск курс доллара расчетами «на завтра» вырос на 15,5 копейки к предыдущему закрытию до 71,6250 рубля. Курс евро прибавил почти 27 копеек и оказался на отметке 83,1375 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Как полагает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, «утром можно ожидать выхода российских фондовых индексов и рубля в умеренный минус под влиянием негативных настроений на зарубежных площадках». «От ЦБ РФ на сегодняшнем заседании в основном ждут снижения процентной ставки с 4,5% до 4,25%. Решение регулятора вряд ли повлияет на краткосрочный нисходящий тренд рубля», — говорится в обзоре эксперта.

При этом главный аналитик ПСБ Богдан Зварич предупреждает, что «давление на рубль будет оказывать динамика валют развивающихся стран, которые сегодня слабеют в пределах 0,4%».

Со своей стороны, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур не исключает, что «на фоне торможения на рынке энергоносителей, котировки рубля могут устремиться вверх к отметкам 75 за американскую валюту».

В свою очередь, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прогнозирует торги по доллару в диапазоне 71-72 рубля, а для евро — 81-82 рубля.

Напомним также, что российская нацвалюта с начала нынешнего года существенно обесценилась к доллару и евро. Мощное давление на рубль оказали общая паника на финансовых рынках из-за стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и опасений по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также обвал цен на нефть.

Так, сильная девальвация российской нацвалюты произошла 7 марта на международном рынке Forex, после того как днем ранее развалилась сделка ОПЕК+, — страны альянса не смогли договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки на более длительный период (с 1 апреля 2020 года). После этого, 9 марта 2020 года, на финансовых и нефтяном рынках случился «черный понедельник», а 18 марта рынок охватила «черная среда» с очередным обрушением нефтяных котировок, — российская нацвалюта в ходе торгов на Московской бирже обновила (на тот момент) антирекорды к доллару и евро с февраля 2016 года, — 81 и 88 рублей соответственно.

Добавим, что реальный эффективный курс рубля (с учетом инфляции) за июнь 2020 года вырос на 2,9% к иностранным валютам относительно предыдущего месяца. При этом реальный курс рубля к доллару поднялся за этот период на 5,2%, к евро — на 1,7%. Однако за первые 6 месяцев текущего года реальный эффективный курс рубля снизился на 5%.