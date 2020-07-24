По рассказу Стивена Кинга будет снят сериал

Рассказ американского писателя Стивена Кинга «Откровения Бекки Полсон» ляжет в основу сериала. Об этом сообщают СМИ,которым писатель дал интервью.

Фильм расскажет о девушке по имени Бекки, которая однажды случайно выстреливает себе в голову гвоздем. Травма приводит к тому, что она начинает видеть Иисуса, который убеждает ее в том, что она избранная и должна предотвратить апокалипсис.

Производством фильма занимается телеканал CW. Информации о начале съемок и дате выхода картины пока не сообщалось.