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По рассказу Стивена Кинга будет снят сериал

Рассказ американского писателя Стивена Кинга «Откровения Бекки Полсон» ляжет в основу сериала. Об этом сообщают СМИ,которым писатель дал интервью.

Фильм расскажет о девушке по имени Бекки, которая однажды случайно выстреливает себе в голову гвоздем. Травма приводит к тому, что она начинает видеть Иисуса, который убеждает ее в том, что она избранная и должна предотвратить апокалипсис.

Производством фильма занимается телеканал CW. Информации о начале съемок и дате выхода картины пока не сообщалось.

24 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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