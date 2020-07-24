Перед запуском астронавтов SpaceX привлекла 346 млн долларов

Как передает CNBC, компания SpaceX в последнем раунде финансирования привлекла 346,2 млн долларов и во вторник отчиталась об этом перед Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Сегодня SpaceX собирается отправить астронавтов Боба Бенкена и Дуга Херли на борту корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию, и станет первой частной космической компанией, которая провела пилотируемый полет.

В последний раз пилотируемый полет с территории США состоялся 9 лет назад.

С начала 2019 года в SpaceX инвестировали около 1,7 млрд долларов, а капитализация компании составляет около 36 млрд долларов.

SpaceX привлекает финансирование для работы над тремя проектами: космическим кораблем Crew Dragon, сверхтяжелой ракетой Starship, а также системой интернет-спутников Starlink.