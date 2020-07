Орландо Блум сделал на груди татуировку в память о своей собаке

Актер Орландо Блум сделал на груди татуировку в честь своего пропавшего пса по кличке Майти. Процесс нанесения тату он выложил в Инстаграм.

Актер признался, что продолжал поиски питомца в течение семи дней, однако найти пса не удалось.

«Майти теперь по другую сторону. После семи дней поисков от заката до рассвета мы наконец нашли его ошейник…» — написал Блум. Он добавил, что много плакал, и что это были слезы очищения и исцеления.

Актер добавил, что бесконечно благодарен Майти за то, что он научил его истинной преданности. Он также показал надгробие с надписью «Жаль, что тебя здесь нет» (Wish you were here).