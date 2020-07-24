Новые кадры и промофото третьей части фильма «Приключения Билла и Теда»

В сети появились новые кадры и промофото третьей части культового фильма «Приключения Билла и Теда». Фото опубликовало издание Total Film.

Музыкальная комедия Bill & Ted Face the Music с Киану Ривзом и Алексом Уинтером в главных ролях была отложена из-за коронавируса и выйдет на экраны 28 августа.

На снимках можно увидеть Теда Логана (Киану Ривз) и Билла С. Престона (Алекс Уинтер) в телефонной будке для путешествий во времени. Также засветились дочери героев (Самара Уивинг и Бригитт Ланди-Пейн), а на закадровом снимке можно увидеть режиссера Дина Паризо и сценариста Эда Соломона.

Напомним, первый фильм «Невероятные приключения Билла и Теда» вышел в 1989 году и рассказывал о двух музыкантах, которые путешествовали во времени в телефонной будке. «Новые приключения Билла и Теда» вышли в 1991 году — в финале картины наставник героев сообщал им, что они напишут песню, которая изменит весь мир.

По сюжету нового фильма герои захотят исполнить пророчество, сначала у них ничего не будет получаться, но потом они отправятся в путешествие во времени и пространстве, чтобы получить вдохновение и найти свою ту самую песню.