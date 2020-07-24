Маша Ефросинина лично контролирует ситуацию по делу изнасилования женщины в Кагарлыке

На своей личной странице в Facebook украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о суде над насильниками из Кагарлыка. К слову, знаменитость взяла под опеку жертву изнасилования Нелю Погребицкую, и теперь лично следит, как проходит следствие. В то же время Маша отметила, что полицейские, которые жестким способом насиловали женщину, вели себя в суде очень странно.

По словам Маши, подозреваемый Николай, возмущался очень сильно, почему это дело получило национальный масштаб. Полицейский нагло заявил в суде, что данное дело, это «всего лишь маленькое недоразумение», которое очень быстро и легко решится.

В то же время другой подозреваемой стал давить на жалость, рассказывая в суде, что он не видится со своим сыном. «Говорил о том, что у него маленький ребенок, которого он не видит, находясь под стражей. Человек совершенно не переживает, что ребенок вырастет и всю жизнь будет в интернете читать о том, что его папа насиловал женщину зверски. И, как выяснилось в ходе следствия, насиловал и других жителей этой местности», — рассказала Ефросинина.