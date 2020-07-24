Казахстан упорно отрицает катастрофические масштабы пандемии коронавируса в стране

13 июля, в день всеобщего траура по погибшим от коронавирусной инфекции в Казахстане, минздрав республики опубликовал новые цифры по количеству смертей. С приходом на пост министра Алексея Цоя статистика такого рода стала еженедельной, но если таким образом было решено смикшировать эффект от постоянного оповещения о смертях, то тактика провалилась.

При 365 официальных жертвах с начала пандемии только за пять последних дней официально умерло 111 человек (больше всего — в Карагандинской области, 37 человек), а в день регистрируется от полутора до двух тысяч новых заболевших — постоянный рост всех показателей налицо.

Про что минздрав продолжает упорно молчать, так это про внезапную вспышку пневмонии, смертность от которой, судя по всему, значительно выше, чем от КВИ. Официальные ведомства не хотят включать пневмонию в статистику по COVID-19, поскольку анализы пациентов на инфекцию дают отрицательный результат. Но эти игры с терминологией бесят даже самих врачей.

Утром в понедельник казахстанские СМИ распространили обращение заведующего центром нейрохирургии АО «Центральная клиническая больница» в Алматы Мынжылкы Бердихождаева, который обвинил чиновников в явном занижении статистики. «Игра с кодами МКБ-10 привела к запозданию помощи, отказу в госпитализации, росту смертности, запозданию амбулаторной помощи», — публично заявил врач.

Более того, про смертельную пневмонию, которая бушует в Казахстане, написали китайские СМИ, а это уже серьезно. Материалы появились после сообщения на сайте китайского посольства в Казахстане, которое предупреждало таким образом своих граждан. В казахстанском МИДе публично опровергли эти слова, и запись на сайт посольства была в итоге скорректирована.

Однако эффект уже был получен: после этих публикаций на манипуляции минздрава Казахстана обратили внимание даже в ВОЗ, уточнив, что эта пневмония — тоже, скорее всего, следствие коронавирусной инфекции, просто ее неправильно диагностировали.

Называть точную цифру минздрав не хочет категорически, и пока известны только строго приблизительные масштабы. Известно, что за первую неделю июля было диагностировано 39 тысяч случаев заболевания пневмонией (коронавирусной инфекцией за все время с начала пандемии официально заболело 60 тысяч человек), за июнь от нее умерло 628 человек — больше трети от всей смертности с начала года.

Сам Цой признался, что количество заболевших пневмонией в несколько раз больше, чем больных коронавирусом, — но точные цифры, несмотря на публичные обещания, пока так и остаются тайной. У этого молчания может быть и другое объяснение: чиновники просто уже не понимают, сколько людей болеет на самом деле.

Казахстанские больницы во всех без исключения городах по-прежнему переполнены, и значительная часть пациентов лечится дома. Казахстанские соцсети превратились в доску объявлений: люди готовы за любые деньги покупать для родных кислородные концентраторы и противовирусные препараты для постановки систем в домашних условиях. Что хуже, лекарства приходится искать и для пациентов в больницах. При этом огромное количество препаратов хранится на складах государственного лекарственного оператора СК «Фармация», но до аптек они не доходят. Разъяренный президент Токаев уволил главу «Фармации», а также главу фонда социального медицинского страхования, новое руководство назначено сутки назад.

Похоже, людям в стране остается надеяться только на себя.