Как выглядел Иерусалим в последние дни Османской империи

За тысячелетнюю историю Иерусалима его повелители и их подданные сменялись бесчисленное количество раз — древние язычники, библейские израильтяне, византийские христиане, османские мусульмане…

Османские турки захватили город в 1517 году. Иерусалим был поглощен империей, границы которой охватили огромные пространства от Северной Африки до Восточной Европы и Ближнего Востока. По приказу султана Сулеймана Великолепного в 1538 году по периметру города были возведены стены, а то, что было за ними, теперь называется Старым городом и разделено на мусульманский, христианский, еврейский и армянский кварталы.

На этих фотографиях можно увидеть Иерусалим в последние годы османского правления. Город в то время назывался Иерусалимским мутасаррифатом и являлся административным районом, частью пограничного региона под названием Палестина. В этот период из-за нескольких волн иммиграции население города было в основном еврейским.

В 1917 году, четыре века спустя после начала османского владычества, город и прилегающая территория были захвачены британскими войсками и в Палестине установился Британский мандат.

Период Британского мандата сохранялся до 1948 года, пока напряженные арабские и еврейские националистические отношения не привели к гражданской войне, Арабо-израильской войне 1947-1949 годов и созданию еврейского государства Израиль.