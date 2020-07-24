Из-за бездействия полиции в Украине накаляется криминогенная ситуация

Ситуация в Украине накаляется, и остается всего один, максимум два спокойных месяца жизни в стране, после чего украинцам мало не покажется. Такое заявление прозвучало от политолога Михаила Погребинского. Он считает, что ситуация в стране будет накаляться из-за бездействия правоохранительных органов, которые не могут остановить преступления.

Эксперт указал на то, что сейчас прямо на глазах полиции нарушается правопорядок, но полицейские никак на это не реагируют. Погребинский дает всего 1 или 2 месяца правоохранительным органам на то, чтобы вернуть порядок в Украину.

Если за это время ничего не изменится, и радикалы продолжат свои нападения, то уже перед местными выборами напряженность только увеличится. «Значит, радикальные организации будут жить своей жизнью и нам всем мало не покажется», — заявил Погребинский. Однако он указывает на то, что радикалы не являются главной проблемой для Украины.

Это лишь небольшая масса людей, которая настроено крайне агрессивно, но в то же время сама по себе действовать не будет. По мнению политолога, самые большие опасения вызывают политические силы, которые покрывают радикалов. Эксперт не исключил, что силовой захват власти сейчас готовит бывший гарант Петр Порошенко.