Диетологи рассказали что нельзя есть на завтрак

Продукты, которые человек употребляет в утренние часы, в итоге влияют на общее самочувствие, поэтому в выборе продуктов на завтрак нужно подходить особенно внимательно. Диетологи назвали несколько самых опасных ошибок, связанных с приемом пищи в утренние часы.

В первую очередь, они советуют навсегда отказаться от употребления кофе на голодный желудок. Медики подчеркнули, что лучшим напитком перед завтраком является чистая вода с добавлением небольшого количества меда или лимона. Эти продукты помогают улучшить пищеварительные процессы.

Помимо кофе, вредными напитками по утрам медики также назвали крепкий чай, а также очень кислые свежевыжатые соки. В утренние часы необходимо отказаться от всех продуктов, которые могут вызвать вздутие живота. Под запретом у диетологов бобовые, макароны, капуста, а также абсолютно все консервы.

Еще одной вредной привычкой они называют употребление слишком жирной пищи в утренние часы. Такой завтрак не только приводит к повышению уровня холестерина, но и к развитию гипертонии. Сразу после завтрака диетологи не советуют запивать продукты различными напитками. Обождите несколько минут, чтобы процесс пищеварения не нарушился.