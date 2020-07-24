Брюссель продолжает платить Украине за реформы. На что пойдет правительство ради денег

Первый официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Брюссель вышел для чиновника весьма положительным. Все-таки меморандум и кредитное соглашение на предоставление 1.2 млрд евро макрофинансовой помощи в виде практически беспроцентного кредита — это немалый успех. Можно, конечно, подискутировать относительно того, кто причастен к этому успеху больше — Шмыгаль, коронавирус или опасения еврочиновников в отношении кадровых и законодательных движений действующей президентской команды. Но это уже подробности. Дело сделано.

Точнее, сделано наполовину. Поскольку первую половину обещанного — в сумме 600 млн евро макрофинансовой помощи Украина получит уже в ближайшее время, после того, как соглашение будет ратифицированной Верховной Радой.

Впрочем, даже с этим «авансом» все не так просто. Поскольку перед своей поездкой в ЕС, а также во время нее украинский премьер дал немало интересных обещаний. В частности, Шмыгаль в начале июля, после известных событий с Нацбанком, имел непростой разговор с вице-президентом Еврокомиссии по экономике Валдисом Домбровскисом. Тогда европейский чиновник напоминал украинскому коллеге о том, что судьба макрофинансовой помощи колеблется на волоске.

И если политическое давление на Нацбанк будет продолжено — то дальнейшая поддержка будет невозможной. Потому что хотя к политике Смолия и возникали вопросы как в Украине, так и в ЕС, на положительные изменения в этой сфере в Брюсселе, кажется, не надеялись. Шмыгаль Домбровскиса пытался успокоить. Обещаниями о гарантированной независимости Нацбанка, неизменности политики украинского регулятора, и другими приятными для ушей европейских должностных лиц вещами.

Кроме того уже сегодня, Домбровскис был вынужден еще раз поговорить со Шмыгалем. На этот раз — в отношении проекта закона о госзакупках, принятого позавчера Верховной Радой в первом чтении. Разговор, очевидно, снова получился непростым — и в результате Шмыгаль был вынужден снова убеждать европейского чиновника в том, что правительство сделает все возможное, чтобы убрать из закона нормы, которые входят в явное противоречие с соглашением об ассоциации.

Такими, очевидно, были условия получения первого транша европейской помощи. Со вторым будет еще сложнее. Поскольку последующие 600 млн Украина получит лишь в том случае, если удастся достичь прогресса в 4 тематических блоках — управление государственными финансами, управление и верховенство права, улучшение бизнес-климата, а также секторальные реформы.