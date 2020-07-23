В Украине преступник опять взял заложника. На этот раз в Полтаве

В центральной части Полтавы правоохранители проводят спецоперацию по задержанию злоумышленника, угрожающего взорвать гранату. Мужчина отказывается сдаваться сотрудникам полиции, и в настоящее время с ним ведут переговоры, сообщают журналисты со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в полтавской области.

На место происшествия уже прибыла оперативно-следственная группа, а также взрывотехники. Сотрудники полиции при этом обратились к местным жителям с настоятельной рекомендацией держаться как можно дальше от места событий.

Непосредственно о самом инциденте пока известно немного. Так, по информации полиции, мужчина попытался угнать автомобиль. Осуществить задуманное ему помешали правоохранители, но задержать злоумышленника не удалось.

В ходе задержания мужчине удалось достать гранату РГД-5, и теперь он угрожает ее взорвать в случае, если сотрудники полиции будут пытаться его арестовать. Также появилась информация, что он взял в заложники одного из сотрудников полиции. Вместе с тем, никаких иных требований злоумышленник пока не выдвигал