Tesla впервые получила прибыль четыре квартала подряд

Во втором квартале 2020 года Tesla получила 104 миллиона долларов прибыли по национальным стандартам бухгалтерского учета (GAAP), следует из квартального отчета автопроизводителя.

Как пишет The Verge, компания, таким образом, оказалась прибыльной четыре квартала подряд впервые в своей истории.

CNBC поясняет, что теперь Tesla может рассчитывать на включение в индекс S&P 500. Акции Tesla после закрытия торгов на бирже Nasdaq подорожали на 6% на превысивших ожидания результатах.

Выручка второго квартала 2020-го составила 6,04 миллиарда долларов, что примерно на 300 миллионов долларов меньше, чем годом ранее. Во втором квартале 2019-го Tesla отчитывалась о 408 миллионах долларов убытка.

В течение 2018-го и 2017 года компания несколько раз обновила собственный рекорд квартального убытка. Так, если во втором квартале 2017-го убыток Tesla составлял 336 миллионов долларов, то во втором квартале 2018-го — уже 717 миллионов.