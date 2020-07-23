Следствием псевдопатриотизма некоторых украинских государственных деятелей станет уничтожение Прозорро и возврат к старым коррупционным тендерам

Новый вид украинского патриотизма от негодяев – сказки о внешнем управлении. Судья Вовк, на котором печати ставить негде, чьи разговоры прослушали все, кто хотел, говорит, что с ним борются иностранные агенты и все это является целью внешнего управления.

То есть не борьба с коррупцией, а именно отъем суверенитета страны. И никто так не стоит на страже суверенитета Украины, как судья Вовк. Он последний оплот независимости страны. А в парламенте собираются убить Прозорро и проголосовать «локализацию», под повод борьбы с иностранными агентами и отстаивания украинского товаропроизводителя.

Ляшко уже в парламенте нет, а дело его живет. И ничего, что система Прозорро эффективна. И ничего, что эта «локализация» – коррумпциногенный закон, который еще и нарушает наш договор об ассоциации. Все на борьбу с внешними силами.

Украинские олигархи со справками, что их продукт «сделан в Украине» последний оплот независимости страны. Вернем решалам их гешефт. Даешь преимущество продавцам со справками. А украинские налогоплательщики не обеднеют, если заплатят на 30% больше.

И самое обидное, что в такую борьбу верят не только таксисты. Теперь в нее верит и президент страны. Который снимает независимого главу Нацбанка и ставит другого, ставя ему на вид, что он должен быть независим от внешнего управления.

Президент Украины верит в российскую пропаганду о внешнем управлении.Это трагедия. И это проявление крайне низкого уровня компетентности, который нам всем будет очень дорого стоит.

Что объединяет судью-коррупционера, решалу из киевского кафе, российского пропагандиста с медведчуковского телеканала и посипаку олигарха? Они все против внешнего управления. Они хотят вернуть Украину до Майдана. Вернуть прежние правила. И сделать так, чтобы ничего не менялось. И за это заплатит тот самый украинский народ. И это будет честно. Потому что президент и народ едины в своей вере в мировое зло, Сороса и прочих рептилоидов. А за свою глупость надо платить.