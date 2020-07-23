Разработчик «Ведьмак 3» анонсировал Hellish Quart — файтинг с реалистичным фехтованием на основе физики

Разработчик под ником Kubold анонсировал Hellish Quart — файтинг с фехтованием на шпагах, саблях, рапирах и других видах оружия. В прошлом автор занимался созданием «The ​​Witcher 3» и «Bulletstorm» в роли 3D-аниматора и актера захвата движений.

В Hellish Quart разработчик стремится к исторической аутентичности 17 века и реалистичной физике боя. Для захвата движений он привлекал профессионалов и энтузиастов, увлеченных историческим фехтованием. Здесь нет шкалы энергии, комбо-ударов и других специальных приемов, но можно отрубать руку или голову противнику, чтобы завершить раунд победой.

Игра будет поддерживать многопользовательские сражения, одиночную кампанию и режим «Аркада». Hellish Quart выйдет в раннем доступе Steam. Точная дата релиза, пока не сообщается.