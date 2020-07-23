Разработано устройство, которое может контролировать сны

«Целевая культивация сновидения» (Targeted Dream Incubation, TDI) — это протокол, реализованный через приложение в сочетании с носимым сенсорным устройством отслеживания. Он служит инструменом для контролируемых экспериментов в изучении снов, расширяя возможности для исследования того, как они влияют на эмоции, творческий потенциал, память и другие возможности человека.

Устройство, которое может изменять сны, выявляет стадию гипнагогии и затем передает спящему звуковые сигналы в точные моменты времени в цикле сна. После пробуждения содержание управляемого сна можно использовать для того, чтобы, например, написать рассказ.

Большинство исследований сна было ограничено университетскими лабораториями, а также эта процедура требовала больших средств. Помимо пользы для ученых, эта работа может привести к появлению новых коммерческих технологий, которые выходят за рамки отслеживания сна и позволяют проводить мероприятия, влияющие на начало сна, качество сна, консолидацию памяти на основе сна и на обучение». Авторы проекта

Первое пилотное исследование команды Media Lab с использованием Dormio продемонстрировало инкубацию снов и повышение креативности у шести человек.