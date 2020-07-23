Премьер-министр рассказал как в Украине будут тратить полученный от Евросоюза транш

Украина намерена потратить полученные от Евросоюза в рамках макрофинансовой помощи средства на решение накопившихся проблем, в том числе, это касается преодоления пандемии коронавирусной инфекции ее последствий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем брифинге в Брюсселе.

«Это экстренная макрофинансовая помощь Евросоюза, направленная на обеспечение макрофинансовой стабильности. В связи с этим, это прямой транш для Украины, который будет потрачен на текущие вопросы в связи с коронавирусом и поддержанием макрофинансовой стабильности экономики Украины», — заявил он.

Напомним, ранее в Брюсселе Денис Шмыгаль заявил,что Украина и Европейский союз подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи. Программа рассчитана на 12 месяцев.