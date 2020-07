Копия мамы — Гвинет Пэлтроу показала 16-летнюю дочь Вашингтон — прогресс в отношениях США и РФ стал «почти невозможным» » Меган Фокс и юный Колсон Бэйкер дали первое совместное интервью и рассказали о своих отношениях 34-летняя актриса Меган Фокс и 30-летний рэпер Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, дали первое совместное интервью подкасту Лалы Кент и Рэндалла Эммета и рассказали, как начались их отношения. Их роман активно обсуждают в прессе после того, как в мае стало известно, что Меган рассталась со своим мужем Брайаном Остином Грином. После этого появились слухи, что новым возлюбленным актрисы стал Бэйкер, а вскоре папарацци застали пару за поцелуями. Колсон Бэйкер и Меган Фокс с командой фильма Midnight in the Switchgrass Сами влюбленные до сегодняшнего дня не комментировали свои отношения, но теперь, видимо, Меган и Колсон готовы открыто говорить о своих чувствах. Как выяснилось, познакомились они на съемках нового фильма Midnight in the Switchgrass, режиссером которого является как раз Рэндалл Эммет, так что неудивительно, что именно его подкаст Меган выбрала для откровений. Актриса рассказала о предчувствии, что ее личная жизнь может круто измениться, стоило ей узнать, что ее партнером на площадке будет Machine Gun Kelly. Я чувствовала, что со мной случится что-то сумасшедшее, невероятное, но я еще не знала, что именно. Я просто чувствовала где-то в глубине моей души: что-то из этого получится, — призналась Фокс. Колсону Меган, похоже, тоже сразу приглянулась — на площадке рэпер все время искал встречи с актрисой. Я сидел на ступеньках своего трейлера и каждый день ждал момента, когда наши взгляды могут встретиться. Вот сейчас она выйдет из машины, от меня до нее примерно пять шагов. И я просто сидел, ждал и надеялся, — поделился воспоминаниями Бэйкер. Я сразу поняла, что он тот, кого я называю не родственной душой, а родственной искрой. Это то состояние, когда душа поднялась на такой высокий уровень, что ее можно разделить между двумя разными телами одновременно. Думаю, мы на самом деле две половинки одной души. И я сказала ему об этом почти сразу, потому что почувствовала это, — добавила Меган. Отношения завязались весьма стремительно — этими признаниями пара обменялась уже на второй день знакомства. Фокс также призналась, что тогда пригласила Колсона на ланч в свой трейлер. Меган, которая увлекается астрологией, рассказала, что сразу смогла почувствовать близкую ей по духу энергию. Еще до того, как я сделала его натальную карту, я знала, что он Рыбы по Луне. Я смогла понять это по его энергии, — отметила актриса.

