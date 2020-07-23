Бритни Спирс сделала фото «невинной девочки»

Певица позировала с легким макияжем на лице.

Бритни Спирс опубликовала в своем микроблоге новое фото. На селфи исполнительница запечатлена с легким макияжем на лице.

«Кто бы мог подумать?! После стольких лет я только сейчас узнаю, что отсутствие макияжа — вот чему надо следовать. Немного макияжа — это классно, но после всех тех лет, что я провела в креслах визажистов и парикмахеров, чтобы выглядеть безупречно, я думаю, что естественный образ — это правильный путь… Это заставляет тебя выглядеть моложе и намного лучше. Да, я знаю, что здесь мои ресницы накрашены тушью», — подписала кадр Бритни.

Поклонники, которые считают, что Бритни в опасности, заметили, что снимок выглядит как фотография фотографии.