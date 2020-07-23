Беларусь готовится к запуску первого атомного реактора

Беларусь стоит на пороге исторического события. Об этом сегодня, 22 июля, заявил директор Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики республики Василий Полюхович.

«Сейчас мы стоим на пороге исторического события для нашей страны: Беларусь в ближайшее время вступит в клуб государств с ядерной энергетикой. Это качественное изменение нашей энергосистемы, будет введен энергоисточник на ядерном топливе, который будет обеспечивать 40% потребления электроэнергии в стране. В августе мы планируем начать важный этап — загрузку ядерного топлива в реактор и переход к физическому пуску, а впоследствии и к энергетическому пуску», — сказал он.

По его словам, строительно-монтажные работы на первом энергоблоке Беларусской АЭС и общестанционных сооружениях выполнены на 98%. В настоящее время на первом блоке завершаются отделочные работы и благоустройство территории. На втором блоке строительно-монтажные работы выполнены на 72% и «идет подготовка к установочным работам».

Напомним, Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется в течение 2020 года, второго — в 2021 году. В мае на площадку станции было доставлено ядерное топливо, которое прошло входной контроль и готово к загрузке в реактор.