Разработана бутыль для воды,которую можно сложить и спрятать в карман

Недавно СМИ писали о роботах, мягкие корпуса которых могут принимать любую форму благодаря методике, вдохновленной старинным японским искусством киригами.

Что ж, Япония продолжает служить источником вдохновения для изобретателей. Недавно болгарский стартап DiFold представил новую бутылку для воды, которую можно сложить и убрать в карман. По словам разработчиков, складчатая конструкция организована по тем же принципам, что и оригами — японское искусство складывания бумаги.

Современная пластиковая тара разработана с учетом того, что после однократного использования потребитель просто выкинет пустую бутылку из-под газировки или минералки. Однако новое изобретение позволяет просто убрать ее в сумочку или карман, чтобы потом наполнить снова. Весь секрет кроется в серии предварительно намеченных складок, проходящих по спирали, которые позволяют изменить высоту бутылки с 20 до 5 см.