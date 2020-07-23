80% россиян не ждут от будущего ничего хорошего

Индекс потребительских настроений, рассчитанный ВШЭ на основе опроса Росстата, за три месяца обвалился на 19% и составил по итогам июня минус 30%, пишет Кризис.копилка.

Рекорд поставила скорость ухудшения настроений: снижение на 19% за квартал стало беспрецедентным за всю историю наблюдений.

Среди стран Европы РФ вошла в топ-5 антирекордсменов по обвалу потребительских настроений, пропустив вперед только Португалию, Словению и Грецию.



«Масштабные локдауны не только кардинально изменили тренд развития экономики, но и понизили для значительной части населения их совокупный доход», — констатируют в обзоре эксперты Центра конъюнктурных исследований ВШЭ.

Цифры, действительно, для россиян страшные:

43% респондентов заявили, что за прошедший квартал их материальное положение ухудшилось.

Только 10% верят, что в ближайшие 12 месяцев ситуация начнет выправляться.

74% опрошенных оценили изменения в экономике как «негативные» (обвал на 37%).

80% не ждут от будущего ничего хорошего.

Только 18% верят в то, что ситуация в экономике улучшится через год.

45% уверены, что экономика продолжит пикировать.

Индекс оценки перспектив экономики РФ по итогам квартала упал до минус 20%. Это худшее значение за последние 11 лет, отмечает ВШЭ. Оно ниже показателей кризиса 2015-16 гг., когда россияне, не успевшие отвыкнуть от нефти по 100 долларов за баррель, продолжали верить в скорое возвращение благополучия.

Особенно тревожно то, что наибольший пессимизм демонстрирует возрастная группа 30-49 лет, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Г. Остапкович.

Это основа среднего класса и электоральная база гражданского общества, наиболее производительная и инновационная часть населения, которая больше склонна к предпринимательским рискам и которая оказывают материальную и другую социальную помощь младшему и старшему поколениям своих семей, поясняет он.

«Следует учитывать, что Россия на ближайшие 5-8 лет вошла в демографическую яму, связанную не только с сокращением общей численности населения, но и его старением и сокращением средневозрастной страты в возрасте примерно 25-50 лет. Если именно эта группа населения, представляющая большинство среднего класса, будет не только сокращаться, но и снижать свою потребительскую уверенность, в основном в виде падения своих доходов, это с лагом в год-полтора нанесет серьезный удар по экономике страны <..> с последующим падением производительности труда и технологическим застоем», — говорит Остапкович.

Причем основной удар в виде сокращения занятости и, соответственно, снижения совокупной производительности труда придется на реальный сектор экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт), где создается внушительная часть добавленной стоимости в структуре ВВП», — добавляет он.