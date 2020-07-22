Зеленский показал всему миру, что быть коллаборантом и трусом — хорошо, а защищать Украину — плохо

ОК. Давайте без эмоций. Просто подведем итоги нескольких дней. Просто факты.

Зеленский показал всему миру и нам, что служить в армии Украины и воевать, защищая ее Независимость — это плохо. Родина тебя кинет, сынок.



Фактически он предал военнослужащих из расстрелянной эвакуации. Просто «слил тему» написав постик, что берет ситуацию под личный контроль. И отправил туда двух своих приближенных. Импотентных в данных вопросах. Хомчака, которого считают трусом и не уважают ни в ЗСУ, ни у противника (Заход в Иловайск, бегство из Иловайска и отправка колонны под удар, чтобы отвлечь внимание от своей машины) и зама главы ОП, который так же дупля не отбивает в происходящем. Зеленский всему миру продемонстрировал, что быть военным в Украине, мягко говоря, не выгодно. Ни денег, ни славы. А случись беда, тебя все кинут.

После этого, Зеленский, не вытащив умирающего раненого и тела погибших, отправился в очередной внеочередной отпуск. Вкусно есть, сладко пить и пилить фоточки в инсту. Ну, что умеем. Чем богаты, так сказать. Раненого и убитых при защите Украины, он же туда не посылал. Он же им ничего не должен.

Зеленский показал себя всему миру трусом, когда не отреагировал на заявление главы Чеченской республики, Рамзана Кадырова который прямо вмешивается во внутренние дела Украины. Глава офиса президента сказал, что «Каждый может высказывать и писать свое мнение». Но это касается только Кадырова. На все остальные высказывания сразу прилетает жесткая реакция. Человек назвал его гондоном — получи штраф. Запили видео — получите статью.

Зеленский на прямую говорил с «террористом» и выполнил его смешные требования по рекламе фильма. После этого, имитировали штурм. Уже после того как «террорист» сдался. Зеленский всему миру показал, что он готов выполнять требования террористов. Это кажется первый в мире прецедент, когда президент страны мгновенно выполняет требования террористов. Это кажется, что это мелочь. Ставки вырастут. И требования будут другими. Потому что Зеленский террористам всего мира продемонстрировал – украинский президент Зеленский, ведет переговоры на прямую и мгновенно выполняет требования. Отныне каждый террористический акт с выдвинутыми требованиями, на совести Зеленского. Все, кто погибнут от терактов, это жертвы лично Зеленского. Зеленский всячески подчеркнул, что быть террористом выгодно. Что требования террористов он выполняет сразу. При этом, Зеленский, продемонстрировал всему миру постановочный штурм после того, как «террорист» сдался. Сейчас за границей не обсуждают «террориста». Сейчас обсуждают – знал ли Зеленский о готовящейся постановке или это инициатива Авакова.

Сразу после этого вводится усиление в 9 областях. Не в Киеве, где орлы Авакова опять разминировали урны. И не в Харькове, где якобы задержан якобы подельник «террориста» с арсеналом оружия.

Усиления вводятся в областях, где рейтинги партии СН и Зеленского уязвимы.

Я вам пока одно скажу. Если Зеленский это все делает и придумывает сам (опыт работы в 95 квартале, молотком не расклепаешь), то это враг государственности и государства Украины. Он разрушает саму идею государственности. Он разрушает смысл патриотизма и самопожертвования во имя государства.

А вот если это делают его приближенные, советуя таким образом поднимать упавший рейтинг, то это еще хуже. Это значит, что они уже работают на того, кто придет после Зеленского. И это не Порошенко, которым они его пугают.

И да, если сюда добавить поступление во все ВУЗы без ЗНО с оккупированных территорий, то быть террористом и колаборантом еще выгоднее.

Роман Доник