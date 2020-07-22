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Во всей Западной Украине ввели фактически военное положение

По сообщениям Нацполиции правоохранители усилили меры по обеспечению общественной безопасности в 9 регионах, фактически во всей Западной Украине. Комментируя информацию, политолог и блогер Андрей Смолий пишет в Facebook:» Складывается впечатление, что власть вводит для западных областей чуть ли не режим военного положения.»

Смолий отмечает, власти пошли на усиление мер безопасности во всех областях, а также Житомирской и Винницкой. Вопрос: там агрессор? Эти области граничат с РФ? Возможно, именно там сепаратизм?

Похоже на то, что вся эта ситуация с луцким боевиком и феерическим освобождением заложников, которого в действительности не было, теперь будет использована для закручивания гаек именно в тех областях, которые больше всего протестуют против политики реванша при сдаче национальных интересов.

По словам политолога, теперь у жителей западной Украины будут проверять паспорта, останавливать на улицах, проверять автомобили и при необходимости разворачивать автомобили обратно. «Шоу для поднятия падающих рейтингов, отвлечение внимания от ежедневного трэша и контроля над обществом – начинается», – написал Андрей Смолий.

22 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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1 comment to Во всей Западной Украине ввели фактически военное положение

  • Анатолий
    22.07.2020 at 09:46 · Reply

    Вылавливать всех русских шляющихся по УКРАИНЕ с РУССКИМИ ПАСПОРТАМИ ставить к стенке…

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