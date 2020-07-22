Вчера мы посмотрели боевик сценарий к которому был написан на Банковой

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян пишет на своей странице в Facebook:» Поскольку нынешняя власть является примитивной до безумия и априори не способна на любую стратегию, то нынешние события в Луцке являются результатом: потребности скорректировать падение рейтинга Зеленского и провала на фронте. На фоне постоянных обстрелов наших позиций, коварное убийство военных медиков и позорное молчание президента подняло большую волну возмущения.»

По словам Омеляна, мы стали свидетелями запуска сценария контролируемых взрывов, чтобы усилить панику среди населения и создать зависимость от власти, которая является «единственной, которая может уберечь от трагедии».

Исходя из главных действующих лиц нынешнего действа, телевизионной картинки, течения и исхода «захвата» — полностью исключается его случайный характер. Поскольку Баканов полностью провалил работу руководителя СБУ, эту операцию поручили Авакову.

Экс-министр отмечает, здесь важно сделать один акцент. Когда президент Кучма запускал сценарий переворота, который должны были организовать пенсионеры-охотники, смеялась вся страна, а потом эти цирки завершились Майданом. Ну, это такое. Не стоит напоминать о финале, он уже всем очевиден, а вот играть на чувствах и обманывать людей – некрасиво и фильм можно было интереснее подобрать для рекламы, хотя бы «Операция Ы и другие приключения Шурика».