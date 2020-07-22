В Украине происходят странные преступления в которые никто не верит. Кто автор сценариев?

Сегодня видно по комментариям в соцсетях, что народ банально не поверил в правдивость происходящего вчера в Луцке , и видит в этом какую-то инсценировку. Если говорить откровенно, инцидент действительно вызывает очень много вопросов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет журналист и блогер Денис Казанский.

Он отмечает, начать можно хотя бы с того, что за последний год в Украине произошла целая серия странных однотипных преступлений. Сначала дважды боевики угрожали взорвать мосты в Киеве. В обоих случаях действовали откровенно странные типы, которые не выдвигали никаких вменяемых требований и угрожали фейковой взрывчаткой. Первый, ранее судимый А. Белько, был в результате упакован в «дурку», о другом – почти ничего не известно.

Теперь вот произошел захват автобуса с людьми и словно по тому же сценарию. Опять ранее судимый псих. Опять фейковая взрывчатка. Опять непонятные требования и стрельба по полицейскому дрону.

Денис Казанский подчеркивает, главное, почему все чувствуют нереальность произошедшего – очень странное задержание, которое попало на видео. Видно, что захватчик спокойно вышел из автобуса и сдался в плен. Около минуты он мирно общался со спецназовцами. И только после этого начался показательный «захват» пустого автобуса с бронетехникой и светошумовыми гранатами, а растерянного боевика вдруг повалили на землю. Президенту, который взял в этой истории непосредственное участие, было бы неплохо теперь объяснить, что это было. Особенно нехорошо история начнет выглядеть, если Максима Плохого сейчас признают невменяемым и отправят в психдиспансер, чтобы через год-другой по-тихому отпустить.