В Токио назвали появление вакцины от коронавируса условием проведения Олимпиады

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год, смогут пройти только в том случае, если коронавирус будет взят под контроль. Об этом заявил президент оргкомитета «Токио 2020» Есиро Мори, передает телеканал NHK.

По словам Мори, самый важный фактор, который повлияет на решение о проведении Игр, — наличие или отсутствие прогресса в создании вакцин или методов лечения коронавируса. Президент оргкомитета подчеркнул, что если нынешняя ситуация не изменится, то Олимпиада может не состояться, однако добавил, что окончательное решение будет принимать Международный олимпийский комитет.

Кроме того, Мори предположил, что если Игры не пройдут в 2021 году, то перенести их еще раз будет сложно, поскольку города — хозяева Олимпиады определены вплоть до 2028 года. В 2022 году зимние Игры примет Пекин, в 2024 летние пройдут в Париже.

Также президент оргкомитета добавил, что вариант проведения Олимпиады без зрителей не рассматривается, однако допускается вариант, при котором на трибуны Игр смогут попасть только зрители из Японии.