В Мексике после замлетрясения из- под земли «восстал» артефакт

Группа ученых, возглавляемая сотрудниками Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), представила итоги исследования 1700-летней гробницы, которая буквально «восстала» из-под земли.

Пару лет назад, когда в Мексике произошло очередное мощное землетрясение, жители населенного пункта Сантьяго Тилло (штат Оахака) заметили образовавшуюся в земле дыру. Археологи, которые прибыли на место, обнаружили древнюю гробницу, которая «восстала» в результате обрушения каменных плит, прикрывавших ее сверху.

«Возраст гробницы может составлять 1700 лет. Мы считаем, что этот могильный комплекс построили микстеки — народ, который был подчинен ацтекам», — говорят мексиканские археологи, которые заручились поддержкой ученых из Швейцарии и смогли восстановить уникальную древнюю гробницу.

Гробница представляет собой две камеры прямоугольной формы и коридор, стены которых образованы каменными блоками из разных материалов. Главная комната украшена роскошными фресками, плюс, на стенах сохранились следы рисунков, которые были выполнены красным пигментом. В гробнице обнаружились останки семи человек, среди которых археологи идентифицировали троих детей. Люди, принадлежавшие к царским семьям, были похоронены между 300 и 900 годами н.э.