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Том Круз не может определиться с местом сьемок «Миссия: невыполнима 8»

Американский актер Том Круз обратился к министру культуры Норвегии Абид Радже с просьбой провести осенью часть съемок «Миссия: невыполнима 7» в их стране.
Абид Раджа после разговора с актером написал в своем Twitter, что «надеется вернуть Тома Круза и «Миссия: невыполнима» в Норвегию» и частично опубликовал беседу с актером.

Министр сообщил, что съемки франшизы планируют провести на северо-западе Норвегии, где, как известно, расположены фьорды, горы и водопады.
По мнению Раджи, режиссеру фильма Кристоферу МакКуорри уже сейчас необходимо подумать над организацией в Норвегии съемок «Миссия: невыполнима 8».

Однако министр отметил, что в настоящий момент, пока в стране действуют ограничения из-за пандемии, у съемочной группы могут возникнуть сложности.

«В связи с коронавирусом сейчас невозможно приехать в Норвегию так, как раньше», — сказал Раджа.

Глава ведомства пообещал обсудить вопрос съемок франшизы в правительстве.

Ранее сообщалось, что студия Paramount отказалась от съемок в Венеции, так как в тот момент произошла резкая вспышка распространения коронавируса в Италии.

Том Круз также обсуждал возможность съемок в Великобритании с министром культуры страны.

22 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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