Том Круз не может определиться с местом сьемок «Миссия: невыполнима 8»

Американский актер Том Круз обратился к министру культуры Норвегии Абид Радже с просьбой провести осенью часть съемок «Миссия: невыполнима 7» в их стране.

Абид Раджа после разговора с актером написал в своем Twitter, что «надеется вернуть Тома Круза и «Миссия: невыполнима» в Норвегию» и частично опубликовал беседу с актером.

Министр сообщил, что съемки франшизы планируют провести на северо-западе Норвегии, где, как известно, расположены фьорды, горы и водопады.

По мнению Раджи, режиссеру фильма Кристоферу МакКуорри уже сейчас необходимо подумать над организацией в Норвегии съемок «Миссия: невыполнима 8».

Однако министр отметил, что в настоящий момент, пока в стране действуют ограничения из-за пандемии, у съемочной группы могут возникнуть сложности.