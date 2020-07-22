Стала известна стоимость вакцины от коронавируса

Об этом заявил главный исполнительный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла после появления обнадеживающих результатов о создании вакцины компанией AstraZeneса.

«Covishield станет первой вакциной против COVID-19, которую мы надеемся запустить, если испытания пройдут успешно в Великобритании и Индии», – сказал он.

При этом Пунавалла добавил, что они рассчитывают, что вакцина от коронавируса будет стоить около одной тысячи рупий (13,4 доллара).

«Испытания показали многообещающие результаты, и мы очень рады этому. Мы подадим заявку на лицензирование индийскому регулятору через неделю. Как только они дадут нам разрешение, мы начнем с испытаний вакцины в Индии. Кроме того, мы скоро начнем производство вакцины в больших объемах», – добавил он.