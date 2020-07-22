Сегодня исполняется 90 лет знаменитому изобретению коммунистов-трудодню

Популярный украинский журналист, историк Павел Бондаренко пишет на своей странице в Facebook, сегодня исполняется ровно 90 лет, как Всесоюзный союз сельскохозяйственных коллективов (Колхозцентр) СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях. Так называемые «палочки».

Что это такое? Это чудесное изобретение коммунистов. За работу теперь колхозникам не платили. Отработал день – поставили палочку в ведомость. В конце года колхоз сдавал родине урожай по заранее утвержденному плану: столько-то тонн зерна, лука, капусты, гороха и т. п. А то, что оставалось после этого делили между колхозниками в соответствии с тем кто сколько «трудодней» набрал.

По словам историка, прямо стоит сказать – оставалось после расчета с любимым государством немного. В неурожайные годы – вообще ничего, потому что любимому государству рабочих и крестьян было абсолютно начхать урожайный год или нет. План выполни, как хочешь. Неурожай – роди эти тонны, купи в Америке или на Марсе, но государству план дай – не греши. С чего жили? А натуральным хозяйством – спасали огород и корова.

Можно было еще в колхозе украсть, только за это давали минимум 10 лет лагерей по известному «Закону о пяти колосках» или сразу расстрел. А, чтобы крестьяне не бежали из колхозного рая, советская власть постановила отобрать у них паспорта и таким образом прикрепила к колхозам. То есть, вернула крепостное право, отмененное царем-батюшкой 69 лет назад.