Самая красивая женщина в мире поделилась селфи в халате на голое тело

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, сфотографировала себя в откровенном образе без нижнего белья. Снимок появился в сторис ее Instagram-аккаунта.

На размещенном кадре 23-летняя знаменитость позирует в белом махровом халате на голое тело. При этом волосы модели уложены волнами. «Малышка вернулась к работе», — гласит подпись на публикации.

На следующем снимке видно, что модель находится в трейлере с большим количеством одежды для съемок.