Ранний Путин — захват власти чекистами, создание гангстерских объединений, масоны

Друзья, ниже — интервью известного питерского журналиста, депутата Ленсовета в 1990-93 гг., а ныне политэмигранта Дмитрия Запольского. Он был лично знаком со многими фигурами бандитского Петербурга 90-х гг., людьми из окружения Путина задолго до того, как они стали мелькать на экранах и в списках «Форбс». Интервью было дано в январе 2020 г. интернет-ресурсу «Путинизм как он есть».

Руководители «Русского видео» увлекались «мальтийской» темой. На базе конгломерата был создан филиал «Мальтийского ордена». Дмитрий Рождественский, директор телеканала, ваш коллега — был «гранд-приором», полковник Грунин тоже пристроился в «рыцари». Я так понимаю, что они стали филиалом одного из самозваных левых мальтийских орденов, которые есть в мире помимо оригинального (средневекового) ордена, который до сих пор существует при Ватикане. Что за тяга у чекистов и жуликов к тайным обществам, дворянским титулам?

Они создали масонскую ложу: «Приорство Мальтийского ордена», которая поставила своей задачей взять власть в России не позже 1998 года. Ложа проводила свои церемонии (с мечами и плащами при свечах, с клятвами и законом омерты, я был свидетелем). Гранд-Приором был Шевалье Дмитрий Рождественский, заместителем шевалье Владимир Грунин, рыцарями — Андрей Нечаев, Михаил Мирилашвили, губернатор Ленобласти Густов, депутаты Галина Старовойтова и Юлий Рыбаков.

Почетными рыцарями с вручением мантии, ордена и ленты стали вице-мэры Яковлев и Путин. Рыцарская ложа прорабатывала следующий формат переворота: Ельцин умирает и власть переходит к Черномырдину. Премьер-министром и следующим президентом становится Чубайс, следующим премьер-министром при Чубайсе Вадим Густов и т.д.

Справка «Путинизма». Лица, упоминаемые в тексте:

Владимир Грунин, полковник КГБ, в 90-е г годы — топ-менеджер «Русского видео» и фирмы «Конти» (сеть казино Миши Кутаисского в Петербурге).

Андрей Нечаев, министр в правительстве Гайдара (1992-93), президент госпредприятия «Российская финансовая корпорация» (1993-2013 гг.).

В 2013 г. Андрей Нечаев создал «оппозиционную» партию «Гражданская инициатива», которая в 2018 г. выдвинула кандидатом в президенты Ксению Собчак.

Мальтийский орден. Католический рыцарский орден, основанный во время Крестовых походов. Штаб-квартира — в Риме. Кроме него существует до 20 самозваных «мальтийских орденов» в различных странах. Рим, апрель 2017 г. Колонна из 4000 мальтийских рыцарей (настоящих) прибывает в Ватикан на празднование 900-летия ордена:

История «Русского видео» в итоге кончилась печально, для многих — с летальным исходом. В чем была причина гибели конгломерата? В 1997 г. ваш телеканал купил Гусинский в дополнение к своей жемчужине НТВ. Это кому-то очень не понравилось в Москве. У Гуся было много врагов. Кроме того, «рыцари» всерьез увлекались политикой, как вы говорите…

Ситуация озаботила Евгения Максимовича Примакова. Еще в 1996 году началась операция «Штурм», о которой я много пишу в своей книге «Путинбург». В результате операции «Русское видео» было полностью разгромлено.

В конечном счете, был закрыт «Морской департамент «Русского видео» в Ломоносовском порту (через слив документов Щекочихину, который опубликовал в «Новой газете» две статьи «Балтийская дыра» и «Балтийская дыра -2»). Щекочихин инициировал расследование со стороны Госдумы и (о чем почти никто не вспоминает) лишение депутатской неприкосновенности Галины Старовойтовой, в отношении которой было уголовное дело по ее участию в аферах «Русского видео». В день снятия парламентского иммунитета Старовойтову убили. Вскоре Генпрокуратура арестовала Рождественского.

Я ушел из концерна добровольно, но есть еще один нюанс: перед операцией по разгрому компании меня через знакомых предупредили о готовящихся действиях. Этот уход с позиции топ-менеджера практически «в никуда», на улицу, и спас меня и моих сотрудников тогда. Хотя на допросы в Генпрокуратуру я еще долго ходил, как на работу.

Насчет Примакова или «Примуса», как его называли. Он был главой СВР у Ельцина в 1991-96 гг. Потом МИД возглавлял, потом правительство. Поругался с Ельциными в какой-то момент и стал копать под него с помощью своего генпрокурора – Скуратова. Так накопал, что там все тряслись. В итоге его только Путин остановил, этого прокурора, поймав на проститутках весной 1999 г. Порно-ролик с прокурором показали по телевизору. Путин был директор ФСБ тогда. За что заслужил неимоверную благодарность так называемой «Семьи» (клана Ельцина) и место преемника в придачу.

Я всю эту помойную политическую борьбу времен позднего Ельцина прекрасно помню. В результате бурления котла с нечистотами на поверхность всплыл Путин, а Ельцин ушел на дно. Вот только при чем тут «Русское видео»? Зачем Примус на вас-то наезжал? Телеканал хотел отобрать? Или компромат искали на кого-то?

Я был знаком с некоторыми людьми из близкого окружения Примакова. 11-й телеканал Примуса не интересовал абсолютно. Кстати, он в итоге достался сначала Гусинскому, а потом «Газпроммедиа» под именем ТНТ. Примакова пугал именно заговор с целью захвата власти. Который, как он считал, возник в «Русском видео» при поддержке Бобкова. Кроме того, он искал «золото партии», и наезд на «Русское видео» — один из этапов этого поиска. Он создал сильную группу своего личного «спецназа», офицеров по особым поручениям, которые организовали атаку на «Русское видео».

Примаков был шизофреником?

Примус это человек, о котором 99,9 ничего не знают. Он был очень сильным политиком. Другое дело, что он вообще-то был евреем, который ненавидел Израиль, считал Палестину арабской, поддерживал все, что было антиизраильским, ненавидел сионизм. Короче, он был очень специальным человеком: еврей, который воюет с евреями.

Примус был одержим идеей найти деньги партии, которые вывели в конце 1980-х через 5-е управление КГБ. Примус считал (он был упертым, как утюг), что деньги партии надо вернуть в РФ, но поставить под контроль ВОРОВ, а не гангстеров бобковского призыва, как это было сделано при распаде СССР.

То есть Примаков переживал, что золото партии попало не к тем евреям, и лоббировал интересы воров в законе… Кстати, он крышевал солнцевскую ОПГ при этом. Шабтай Калманович, казначей Япончика и солнцевских, был человек Примакова. Он помогал вытащить его из израильской тюрьмы, где тот сидел за шпионаж в пользу СССР. Шабтай вышел в 1993 году, вступил в солнцевскую ОПГ, был там крупным авторитетом.

Кроме того, в солнцевской ОПГ был (и есть) еще такой Сева – авторитет Семен Могилевич. Друг Шабтая. В бытность Примуса во главе СВР ( 1991-96 гг.), Сева создал в солнцевской ОПГ гигантский «международный филиал», который ФБР назвало S.M.O. – Организация Семена Могилевича (Semyon Mogilevich Organisation). Они российским оружием торговали по всему миру и еще много чего. Сева заслужил от ФБР звание «босс боссов» русской мафии за рубежом. S.M.O. – это тоже детище ПГУ-СВР и Примуса. Старик Примус – знатный крышеватель оргпреступности был вообще-то.

Примус не доверял никому, кроме своих ЛИЧНЫХ агентов. Шабтай был его агентом. Насчет Могилевича не уверен.

Как вы говорите, Примаков возглавил поход «воров» против «гангстеров». Но чем солнцевская ОПГ, где был всего один вор в законе Джамал Хачидзе (да и то не на первых ролях), лучше тамбовско-малышевской ОПГ, где не было ни одного вора в законе? Чем урко-чекист Примус лучше урко-чекиста Бобкова или Путина? Чем Могилевич лучше Кумарина, тем более, что они были друзья по жизни?

Ну, в принципе, все так, если применять вашу оптику, то Примус ничем не лучше.

Справка «Путинизма». Лица, упоминаемые в тексте:

Евгений Примаков. Востоковед, в советские времена — неофициальный представитель СССР в различных контактах на Ближнем востоке. Входил в ближнее окружение Горбачева. В период Горбачева и Ельцина — влиятельный царедворец, бессменно был на всевозможных высоких постах в государстве.

Юрий Скуратов. Генеральный прокурор РФ в 1995-99 гг. Человек Примакова. Начал расследование в отношении дочки Ельцина Татьяны Дьяченко о получении откатов от воровства бюджетных средств (дело фирмы «Мабетекс»). Начал расследования в отношении близких к Т.Дьяченко олигархов: Б.Березовского (дело «Аэрофлота») и Р.Абрамовича (о незаконной приватизации «Сибнефти»). Скуратов возбудил также ряд громких дел о коррупции в Петербурге: дело «Русского видео», дело Собчака (получение взяток квартирами), дело 20-го треста о воровстве бюджетных денег в питерской мэрии в 90-е гг. (фигурантом последнего дела был Путин).

Шабтай Калманович. Агент КГБ, авторитет солнцевской ОПГ. В 1971 г. эмигрировал из СССР в Израиль. Занимался бизнесом в Африке. Сделал состояние на мутных сделках с местными царьками (контрабанда алмазов в Сьерра-Леоне, казино в бантустанах ЮАР и т.д.). Наладил тесные связи с верхушкой русской мафии в США (братва с Брайтон-Бич). Арестован в Израиле в 1987 г. за шпионаж (был сдан перебежчиком из КГБ). Выйдя из тюрьмы, примкнул к солнцевской ОПГ. Убит в разборках в 2009 г.

Семен Могилевич. Коллега Шабтая по опасному бизнесу. Февраль 2006 г. Могилевич (справа) и Кумарин на дне рождения Кума в Петербурге.

Москва, ноябрь 2009 г. Фото эпохи. Могилевич на похоронах Калмановича.

Оставим тему «Русского видео», давайте поговорим о других персонажах бандитского Петербурга, с которыми вы были знакомы. Вы ведь хорошо знали Рому Цепова? Специализацией Ромы были рэкет и решалово. Причем второй бизнес у него был совместно с Путиным. Как работал этот тандем? Как они зарабатывали деньги? Что Рома решал через Путина, а Путин – через Рому?

Решалово в Петербурге было важнее рэкета. Собственно, рэкетом, как таковым, Рома не занимался: он именно разборками занимался, пытаясь «судить» с позиции власти (милицейской, тюремной, городской, чекистской и тюбой другой). Если бы его не было, его надо было бы придумать.

У меня в книге «Путинбург» о нем довольно много интересных подробностей. Рома был хорошо знаком с Путиным, но Путин все-таки не настолько «пачкался», тем более, что Цепов работал с Виктором Золотовым в созданной ими обоими фирме «Балтик-Эксорт». Золотов на тот момент уволился из «девятки» (Девятое управление КГБ, будущее ФСО) и целиком отдался бизнесу.

Рома с Золотовым наняли кучу людей из «конторы», обучили их, купили машины, радиосвязь и всякие приблуды, в общем в начале девяностых «Балтик-Эскорт» был совершенно нормальным отрядом спецназа на уровне. И когда они поняли, что сильнее всех гангстеров (а Золотов мог в любой момент подтянуть действующие спецподразделения), они придумали гениальный ход — перекрывать «крыши»: то есть брать комерсантов из-под всяких дебильных крыш (чеченской, саранской, пермской, казанской и так далее).

Естественно, с тамбовскими Рома не тягался, как и с малышевскими, комаровскими, ментами и Конторой. Дело обстояло так: присылали к бедному коммерсу гонца — типа, чей будешь? Он отвечает: под пермскими. ОК. Сколько платишь? Тридцать процентов с оборота. Да ты чо? Это же не по понятиям! Сейчас расценки — не больше пятнадцати. Хочешь дай нам всего пятнадцать процентов в течение трех месяцев, а мы все сами решим, дальше будешь платить тамбовским (к примеру) по 15.

«Перекрытие крыш»! — А ничего так, «бизнес» был у Золотова, о котором он намекал в своей видео-перепалке с Навальным в 2019 году.

Именно так. Коммерс соглашался, главное, чтобы решали без него. Рома проговаривает с Кумариным — мы тебе под крышу загоним клёвого кабанчика, будет тебе платить 15 процентов, а ты нам 5. Кумарин соглашается. Дальше выходят на каких-то жадных пермских бригадиров и говорят: этого комерса мы забираем себе. Вот тебе последние 15 процентов с него, и чтобы твоего духа здесь не было. Причем все это всерьез — на стрелку приезжают люди с автоматами, в форме бойцов «Альфы» и рядом менты стоят и улыбаются глумливо. Вот и вся операция. И такое каждый день!

Так что Рома был скорее жуликом, чем гангстером. И умел за немалые деньги закрывать уголовные дела (а еще он имел разведку свою и был неглупым парнем, сам вычислял темы, сливая их знакомым ментовским начальникам, даже приплачивал, чтобы те возбудили уголовное дело против коммерса). Ну а потом брал себе 75 процентов и 25 отдавал ментам за закрытие. Так же они пытались работать с судьями, с прокурорскими и Конторой, но с ментами было легче всего.

И что самое важное — Рома формировал под Путина ментовскую вертикаль. То есть собирал дань с ментов за назначение на должности и заодно заявление на увольнение без даты. Таким образом, власть над всеми была у Путина, а половина денег доставалась Роме.

В книге «Путинбург» вы описываете ваше знакомство с Золотовым в 1994 г. Оно началось с наезда: Золотов со своими братками заявился в телестудию с претензиями по поводу одного из репортажей. Однако, как вы пишете, при более близком знакомстве он оказался весьма умен, способен выслушать собеседника, и даже склонен к бескорыстному благородству — помогал кому-то из знакомых по бизнесу забесплатно. Тем не менее, вы называете его серым кардиналом, человеком, которому Путин поручает всякую чернуху – убийства и т.д. Так кто такой Золотов? Путинский дуболом, кардинал, бандит в погонах?

Золотов — все, что вы перечислили, кроме «дуболома». Это такой Коржаков 3.0 — охранник, бизнесмен, один из самых доверенных людей Путина. И он ответственен за все, что сделал Путин со страной, но, как мне видится, он считает себя генералом при Его Величестве, офицером для особых поручений и не мучается угрызениями совести. Хороший ли он человек? Но как может «хороший человек» командовать войсками подавления своего народа? Негодяй ли он? Ровно в той мере, в какой все царедворцы — негодяи.

В своей книге вы отмечаете, что многие известные персонажи бандитского Петербурга были евреями — Миша Кутаисский, Резник, Рома Цепов, который изначально был Роман Бейленсон, и сменил фамилию в молодости, чтоб поступить в военно-политическое училище. Костя-Могила — «еврейская и цыганская кровь». Олег Шустер – «тамбовский аудитор» от братвы в компании «Русское видео». Да и само «Русское видео» вы называете: «Альянс бизнеса, криминала и «конторы» с еврейский акцентом». Вы пишете, что вообще бухгалтерами на общаке во всех крупнейших ОПГ города были евреи. Кого вы имеете в виду, помимо Шустера? Скигина, который обслуживал Трабера и братьев Васильевых? Купсина?

Я не склонен к антисемитизму и специально не выявлял национальность своих героев, если она не бросалась в глаза и сами герои не афишировали ее. «Еврейский» акцент или любой другой — какая разница? То, что именно еврейские мальчики из хороших семей становились главными экономистами ОПГ — всего лишь интересная деталь из девяностых. Умели найти приложение своим талантам, это верно. На постсоветском пространстве вообще во времена революций еврейские мальчики, которые в мирное время пиликали бы на скрипке в Консерватории, становились в авангард. И в 1917, и через 70 лет после. Сейчас, кстати, такое же в Украине происходит.

Я знал Скигина лично, причем с далекой юности: он был альпинистом и тренировался на скалах в Ленобласти, где тренировался и я. Производил впечатление приятного человека, был слегка себе на уме, но все мы были непросты. Потом я столкнулся с ним в предприятии Трабера «Инномедиа», где работал короткое время. Он уже был сильным менеджером, торговал лесом по бартерным схемам. После мы не встречались. На мой взгляд, к гангстерам он на тот момент отношения не имел, просто торговец под крышей Конторы и «бухгалтером» общака не являлся, там был Арамис (Рамис) Дебердеев, он вел «общак». С Купсиным я знаком не был.

Полиция Монако с Вами не согласилась бы (насчет Скигина). Его именно за это и депортировали из Монако в 2000 г. — как финансиста тамбовской ОПГ. Но поговорим лучше о Трабере («Антикваре»), на которого Скигин работал. И на которого работал Путин в 90-е. Роберто Масорриага, адвокат Трабера по делу тамбовской мафии в Испании, помнится, шокировал публику, заявив, что: «Илья Трабер главнее Путина, так как в 90-е Путин на него работал». Но тоже самое говорит Сергей Косырев, который был у Трабера телохранителем в начале 90-х: Путин работал связником между Трабером и Собчаком. Вы согласны с этим мнением?

Вокруг фигуры Собчака вились жулики всех мастей, готовые дать любые деньги за возможность выступать от имени города, особенно за рубежом. Собчак не умел брать взятки сам, боялся подстав и вообще был человеком без деловой хватки и нуждался в посредниках. Сначала он опирался на Шутова, который убедил будущего мэра в том, что сможет решить все вопросы, включая самые негласные и теневые (то есть денежные). Но вскоре Путин его подловил на аферах и сдал Собчаку. Шутова с позором уволили. Его место занял сам Путин.

Но для Путина Собчак был совершенно пустым местом, он не понимал ничего в реальной расстановке сил, не понимал точек влияния, наличия теневых потоков, проще говоря был простофилей, хотя пламенным оратором и видным чуваком. Нарусова, жена Собчака, наоборот понимала необходимость взаимодействия со всеми, включая политических противников и теневых воротил. Путин взаимодействовал с ней, а она с ним: в результате семья Собчак, например, поменяла квартиру на шикарную рядом с Эрмитажем, построили дачу в Репино в элитнейшем поселке кинематографистов.

Косырев в своих воспоминаниях говорит о том, что Путин сидел в подсобке у Трабера и ждал, когда тот освободится. Ну, был он связником между Трабером и Нарусовой и Собчаком, естественно. А кто бы мог быть еще? И уровень вице-мэра на тот момент был довольно низким. То есть уровень Трабера, успешного бизнесмена был намного выше. Трабер занимался «делом», а кто такой Путин в начале девяностых? Клерк. Пришел поговорить? Посиди немного, попей чайку. У меня важные переговоры, я тут золото толкаю покупателю, а ты опять с какими-то своими просьбами!

Так что все нормально.

Справка «Путинизма». Лица, упоминаемые в тексте:

Рома Цепов. Известный питерский бандит и решальщик 90-х гг. Друг Путина. Продюсер сериала «Бандитский Петербург». В сентябре 2004 г. отравлен неизвестным радиоактивным ядом (по симптомам – полонием).

Виктор Золотов. Коллега Цепова по опасному бизнесу. При Путине – начальник его личной охраны, командующий Росгвардией.

Костя-Могила (Константин Яковлев). Видный питерский бандит 90-х гг. КМС по вольной борьбе. Работал могильщиком на Южном кладбище Ленинграда (откуда кличка). Убит в разборках в 2003 г.

Дмитрий Скигин. Финансист мафии. Работал с деньгами питерских авторитетов: Руслана Коляка (Пряник, Пучеглазый), Сергея Васильева, Ильи Трабера. Был «мозгом» бандитской приватизации Большого порта Петербурга, посредником между мэрией (в лице Путина) и бандитами при получении нужных постановлений и разрешений городских властей. Умер в Ницце в 2003 г. от рака.

В своей книге вы называете Путина «чекистом-неудачиком», который «прозябал» в Дрездене, ничего особо не добился за 15 лет службы в КГБ. Давайте глянем объективные данные. 1989 год — последний год командировки Путина в ГДР. Ему 37 лет. Он — старший помощник начальника отдела КГБ в городе Дрездене. Так называлась его должность в КГБ. А должность прикрытия — директор Дома советско-германской дружбы (зав. клубом). Сам отдел был маленький, буквально 6-7 человек, на второстепенном участке, они были приложением к окружному управлению «Штази» и работали вместе с немцами.

Путин в этом отделе был сначала помощник начальника отдела, потом дослужился до старшего помощника начальника. Конечно, все выглядит убого. Например, был такой в ПГУ полковник Лев Кошелев, он постарше Путина — 1945 года рождения. Тоже из Питера, тоже закончил ЛГУ, только филфак. В 32 года он был уже резидентом в Канберре (столица Австралии), потом резидент в Осло. Путин в 32 года (1984 год) только в Краснознаменный институт им. Андропова попал курсантом, где обучали азам внешней разведки.

Гордиевского можно вспомнить. В 38 лет – резидент КГБ в Дании. Шебаршин – в 40 лет резидент в Дели. А тут в 37 — с трудом старший помощник начальника захолустного по меркам ПГУ отдела. Да и работа в тепличных условиях — в полностью дружественной стране.

Да, образ Штирлица — это очень большая натяжка в его случае.

Но как мы теперь знаем, Путин был представителем Управления «С» ПГУ в Дрездене (нелегальная разведка). Сначала об этом написал в своей книге «Сослуживец» его бывший коллега – подполковник Владимир Гортанов, они в одним кабинете сидели в Дрездене. А потом выяснилось, что он там не просто Управление «С» (судоплатовское) представлял, а 8-й отдел – террор и убийства на зарубежной территории.

Вы про старика-разбойника Дитмара Клодо?

Да. КГБ и «Штази» с территории ГДР спонсировали всевозможных террористов. Одним из них был Дитмар Клодо из РАФ («Фракция Красной армии») в Западной Германии. Это соратник Карлоса «Шакала» на минуточку, его казначей и сам участник террора тоже. Он приезжал в ГДР для обучения, получения инструкций и материально-технической помощи. И его связником от КГБ был Путин. Путин был посвящен в подробности их террористической деятельности. Об этом Клодо говорил для книги Маши Гессен «Человек без лица» (2011 г.), а также в своей переписке с российским адвокатом Татьяной Волковой, которая случайно стала достоянием гласности в 2013 г. Вот тебе и серая лубянская крыса. Не так уж он «прозябал» в Дрездене — был пособником у международных террористов, причем самого высокого полета?

Путин взаимодействовал с Дитмаром Клодо как агентом, задания Дитмару и другим агентам «Штази», обеспечивающим терроризм в ФРГ и странах Азии, разрабатывались в 8-м отделе управления «С» ПГУ КГБ СССР. Однако, сама по себе группа в Дрездене явно была «техническим» подразделением, «винтиком» в механизме советской разведсети. Путин самостоятельной роли там не играл, он лишь транслировал то, что исходило «по вертикали» от его непосредственного начальства. Я бы не преувеличивал его контакты с Клодо и работу по этой линии.

Еще один момент, который присутствует у вас в книге «Путинбург» — это то, что «прозябавшего» в КГБ Путина привел к Собчаку и вообще вывел в люди его благодетель – криминальный авторитет Трабер. Это вообще самый загадочный период в биографии Путина на самом деле – полгода с декабря 1989 по май 1990 г. Решающий момент в его жизни, который изменил всё.

В конце 1989-го в ГДР происходит революция. Демонстранты громят управление «Штази», а чекистов из КГБ просят вон из Германии. В начале 1990 г. Путин возвращается в Питер. Но он не уходит из КГБ, его никуда не увольняют, он идет опером в 1-й отдел («разведка с территории» — вид подразделений ПГУ внутри СССР в крупных городах). А должность прикрытия – помощник проректора ЛГУ. В этом же 1-м отделе он работал и накануне командировки в Дрезден. Т.е. ничего не меняется – он плывет по течению. Перелетная моль села в другой кабинет в той же конторе.

И вдруг в мае 1990 г. – резкая и необъяснимая перемена: Путин идет на работу в только что избранный оппозиционный Ленсовет, и не кем-нибудь, а помощником его председателя — Анатолия Собчака. При этом, не увольняясь из КГБ – он подал рапорт только в 1991 г., после путча ГКЧП. На мой взгляд, единственное разумное объяснение этому — Собчак был стукач КГБ. И когда он вылез наверх – к нему приставили куратора. Однако в книге «Путинбург» вы пишете, что это дело рук Трабера…

Собчак был агентом КГБ, когда работал заведующим кафедрой в ЛГУ, но предположение о «вводе» Путина со стороны КГБ во власть маловероятно, особенно если учитывать контакты Путина с западногерманской разведкой в годы его работы в Дрездене и компрометирующие моменты с получением подарков от своих агентов из Штази, о чем я пишу в книге «Путинбург».

Моя версия такая: Трабер взял начальником службы безопасности Виктора Корытова, сослуживца Путина, который, в свою очередь, рассказал, что в Дрездене «тонет» хороший парень с деловой хваткой — Володя Путин. И предложил с ним познакомиться. Трабер познакомился, Путин ему понравился. И они решили «двинуть» его во власть, чтобы иметь своих людей не только в Выборге, но и в самом Ленинграде.

Я не думаю, что Трабер «вытащил» Путина из Дрездена. Его оттуда вытащила, а вернее выперла, революция в ГДР. А чуть позже Собчак, в то время — оппозиционный демократический политик, стал председателем Ленсовета. Путин, действующий офицер КГБ, пошел к нему в помощники явно не сам. Его направил КГБ. По-моему, это очевидно.

Трабер задумал через Путина проникнуть во власть. Но если бы не подвернулся Путин, Трабер нашел бы другого человека из числа безработных оперативников КГБ: в конце восьмидесятых резидентуры сокращались повсеместно, особенно в соцстранах и таких «путиных» были тысячи.

Ставил ли Путин свое руководство в известность о возможном приближении к Собчаку после «инкубационного» периода в университете? Несомненно! Возражало ли руководство? Естественно, нет — это прекрасная возможность контролировать процессы и иметь информацию из первых рук.

То есть Трабер двинул Путина во власть, а КГБ не возражало. А не наоборот. Это ваша версия. Может и так, вообще это период в биографии Путина в 1990г. (решающий момент, повторюсь!) до сих пор малоизучен. А кто знает — те молчат.

Справка «Путинизма». Лица, упоминаемые в тексте:

Дитмар Клодо. Международный террорист 1970-90-х гг. Агент «Штази». В 1990-е гг. – участник солнцевской ОПГ, был в организации Семена Могилевича (S.M.O.). Работал на Могилевича в Будапеште в подпольной лаборатории по изготовлению взрывных устройств. Имел кличку «Клодо-Бомбист». Лично знаком с Путиным по совместной работе (по организации терактов) в Дрездене.

Виктор Корытов. Сослуживец Путина по ленинградскому управлению КГБ. В 1990-е гг. возглавлял бандитский ЧОП «ВИАБ», обеспечивая силовое прикрытие авторитету Траберу. При Путине — член правления Газпромбанка.

Еще один вопрос по книге «Путинбург», который давно хотел вам задать. Летом 1999 г., когда Путин только стал преемником Ельцина, по Москве была запущена анонимная «Справка в отношении Путина В.В.», составленная, судя по всему, при участии Генпрокуратуры, откуда Путин незадолго до того выжил Скуратова. Полностью «Справка» была опубликована в открытой печати в 2000 г. в газете «Стрингер». Владельцем газеты был Коржаков. Очень многие вещи там казались невероятными.

Там был эпизод, как бандиты Петербурга в знак уважения поднесли Путину подарок — огромный изумруд для жены, который «выиграл в карты» авторитет «Боцман». Причем вы этот факт подтверждаете в книге – изумруд отвозил Рома Цепов и даже показывал вам перед этим. Вообще авторитет «Боцман» — это Игорь Омельчук из малышевской ОПГ, известный отморозок, держал пыточный подвал на Марата для выбивания долгов. С чего это вдруг малышевская братва решила так уважить Путина?

Справка 1999 г. сделана тяп-ляп и вообще не профессиональный документ. Там просто куча ошибок в именах, фамилиях, фактах. Я сразу узнал автора этой бумажки — это Юрий Титович Шутов.

Яркая личность была. Бывший помощник Собчака, криминальный авторитет и одновременно публицист. Я читал его «Собчачье сердце». У них была личная вражда с Путиным. Его посадили на пожизненное сразу, как Путин пришел к власти. Повесили на него чуть ли не все громкие убийства в городе. Вы считаете, что это Шутов писал «Справку»? Но какие-то факты оттуда вы подтверждаете, изумруд тот же?

Изумруд на самом деле был ворованный в Таиланде, каким-то образом попал к тамбовскому гангстеру Коляку, Рома мне этот камень показывал, но утверждал, что он куплен Михо в качестве подарка «от всех них». Возможно, он просто выкупил его на деньги Михо у Коляка и отправил Людмиле от своего имени. Важнее другое: это было.

Какие еще ошибки есть в «Справке»?

Ну, например, про доклад Салье. Там написано: «В середине 1990 года группа депутатов Ленсовета во главе с Мариной Салье и Юрием Гладковым провела специальное расследование, связанное с деятельностью Путина по выдаче лицензий на вывоз за рубеж сырья и цветных металлов… А Собчаку было рекомендовано отстранить Путина от занимаемой должности».

Во-первых, это было не в 1990, а в 1992 году. Во-вторых, никакого расследования Салье, Гладков и другие депутаты в отношении экспортных сделок мэрии не проводили. Это досье слил тогдашний начальник УФСБ Степашин, который хотел убрать Путина, потому что понимал, что на его место мечтает взойти Черкесов, друг Путина.

Но афера-то была «Сырье в обмен на продовольствие» зимой в мэрии Собчака. Путин лицензии левым фирмам давал на экспорт, деньги пропали, там больше 100 млн. долл. Вы утверждаете, что это не комиссия Салье обнаружила, а им слили уже готовое досье из ФСБ (вернее — Министерства безопасности РФ на тот момент)?

Именно так. Или вот еще из Справки: «Путин участвовал в приватизации БМП – Балтийского морского пароходства. Контроль за БМП позволил организовать продажу российских судов по заниженным ценам, при этом все действия осуществлялись через криминального авторитета Трабера И.И.».

Я был председателем комиссии по незаконной приватизации БМП, там была куча нарушений, но Путина там и близко не было: Чубайс был, Альфред Кох был, морская контрразведка была, Костя-Могила был, но Трабера я там не видел (не только в документах, вообще не видел). Автор справки перепутал БМП (Балтийское морское пароходство) с Ленинградским Морским портом (ЛМП) Это говорит о том, что справка составлена любителем, далеким от реальных фактов и документов.

Или вот: «Осенью 1998 года в Санкт-Петербурге был проведен тендер по продаже 40% пакета акций гостиницы «Астория». Путин попытался увеличить свою долю акций в компании, владеющей гостиницей, победив на указанном тендере. Это ему сделать не удалось: акции достались директору завода по производству спиртных напитков «А.F.В.-2» Сабадажу А.В. Путин пригрозил Сабадажу А.В., что разгромит завод и расправится с его хозяином. В конце 1998 года между сторонами был достигнут компромисс: Сабадаж А.В. заплатил Путину «отступные» (около 800 тыс. долларов США)».

Не Сабадаж, а Сабадаш его фамилия! И чушь голимая. У Путина не было акций «Астории». Они были у Михо и вообще формулировка бредовая. Какая «компания, владеющая гостиницей»? Тяп-ляп всё.

Или вот еще из той же «Справки»: «В уголовном деле следователя Ванюшина Ю.М. имеются материалы о том, что по просьбе Собчака и Путина Шаханов и Милин в 1991 году провели несанкционированный обыск бывшего помощника Собчака Шутова Ю.Т., целью обыска было изъятие у последнего магнитофонной записи беседы Собчака с резидентом французской разведки. В 1992 году на Шутова Ю.Т. было организовано разбойное нападение, в результате которого с черепно-мозговой травмой пострадавший был отправлен в больницу».

А вот тут видны уши автора данного документа — это Шутов и его пресс-бюро. В деле такой документ был: это заявление самого Шутова. Шаханов и Милин работали в РУБОПе и занимались делом Шутова, котрого разрабатывали, как главаря ОПГ. На Шутова было нападение, но заказать его мог кто угодно, врагов у него было предостаточно. Вряд ли это был Путин, но теоретически возможно: Нарусова мечтала убрать Шутова. И Чубайс мечтал об этом.

Справка «Путинизма». Лица, упоминаемые в тексте:

Виктор Черкесов. Сослуживец Путина по ленинградскому управлению КГБ. Занимался преследованием диссидентов, политическими сыском. В 1992 г. с подачи Собчака и вопреки протестам бывших диссидентов и депутатов Ленсовета был назначен главой питерского управления ФСБ. Был главным чекистом бандитского Петербурга в 90-е гг. В 1998 г. перебрался в Москву первым замом Путина в ФСБ. При Путине-президенте — глава Госнарконтроля РФ. Отправлен в отставку в 2008 в связи с делом «Трех китов» (разборкаи между чекистскими кланами по вопросу крышевания контрабанды).

Александр Сабадаш. «Водочный король» Петербурга в 1990-е гг., известный рейдер. Друг и деловой партнер Ромы Цепова. В 2004 г. вместе с Цеповым пытался посредничать в деле «Юкоса» между Путиным и Ходорковским (Цепов и Сабадаш надеялись получить за это долю в «Юкосе»). После убийства Цепова в сентябре 2004 г. утратил значительную часть связей и влияния. В 2012 г. сам стал жертвой рейдерского захвата со стороны «Ростеха» — отдал активы и получил срок за мошенничество.

Марина Салье. Депутат Ленсовета в 1990-93 гг. Получила известность как руководитель комиссии по расследованию аферы «Сырье в обмен на продовольствие». Петербург зимой 1991-92 гг. был на грани голода, стояли очереди за хлебом. Под этим предлогом мэрия Собчака выдала различным левым фирмам лицензии на экспорт сырья из госзапасов, чтобы на вырученные деньги купить продовольствие. После чего сырье вывезли — а деньги украли. Непосредственным организатором аферы в мэрии был В.В.Путин. В 2000 г. перед выборами Марина Салье опубликовала статью «Путин – президент коррумпированной олигархии» о недопустимости выдвижения Путина на пост президента, поскольку в мэрии Собчака он проявил себя как вор и аферист.

Дмитрий Николаевич, одна из главных идей в вашей книге — это то, что советский КГБ загодя начал готовиться к капитализму и к распаду СССР. Они внедряли своих людей в оргпреступность еще в брежневские времена, потом стали с ними сотрудничать в коммерческом смысле. Особенно по коммерческой части с конца 1980-х гг. усердствовало 5-е управление КГБ, борцы с «идеологическими диверсиями». Можно ли говорить, что капитализм, построенный чекистами и бандитами, мог кончиться только путинизмом и никак иначе? Особенно учитывая слабость гражданского общества в России, атомизацию, неготовность отстаивать политические и даже экономические права?

Да. Именно так я и говорю, именно в этом мой посыл: у путинизма не было альтернативы.

В Петербурге в 1990-е годы возникла власть нового типа, когда все группировки, в которых переплелись интересы гангстеров и «конторских» стали отстегивать в «бассейн», который был подконтролен чиновникам. Путин создал доктрину устойчивости потоков. Это была стабильность, которая умилила всех. Петербургская система распространилась повсюду. Воров отодвинули на задворки, гангстеры легализовались, их функцию подхватили силовики, которым объяснили новую функцию: быть санитарами «леса».

Мог ли быть другой путь? Нет. Деньги и ресурсы, как река — выбирают кратчайшую дорогу.