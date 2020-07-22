Постоянное повышение тарифов на коммуналку привели к миллионным долгам у населения

Александр Вовченко заявил журналистам издания «Комментарии», что в украинском жилищно-коммунальном хозяйстве воцарился полный хаос. По словам экономического эксперта, власть просто не заинтересована в том, чтобы навести здесь фундаментальный порядок.

Вместо этого на плаву данную сложную конструкцию удерживают очень простым способом — постоянным повышением тарифов. При никакой реальной модернизации сферы ЖКХ никто не проводит. Итог, как говорится, закономерен — большая часть инженерных сетей в Украине сегодня находится просто в ужасном состоянии.

Кроме того, система уже перегружена, и нагрузка продолжает расти. Да и тарифы, в которых отсутствуют прозрачность и адекватность формирования, легли тяжелым бременем на плечи простых граждан.

Это привело к появлению миллионных долгов за коммунальные услуги, которые являются следствием, в первую очередь, неэффективного управления в сфере ЖКХ. Чтобы изменить ситуацию, прежде всего, нужно установить тарифы, которые будут экономически обоснованными и справедливыми. Государству следует встать на защиту потребителей. Поэтому нужны не только справедливые тарифы, но и высокие стандарты предоставления коммунальных услуг, по которым будут работать поставщики.