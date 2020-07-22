Последствия кораблекрушения танкера до сих пор не ликвидированы. Зеленский с ситуацией не справился

Президент Владимир Зеленский поставил задачу до 20 июля ликвидировать последствия кораблекрушения танкера Delfi. Поручение президента не выполнено, танкер продолжает находиться на месте и с него продолжает вытекать нефть.

Как говорит президент, ситуация с Delfi – это наглядный пример работы «власти импотентов». 9 месяцев топчутся вокруг танкера, который затонул на Одесском побережье. Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он отмечает, власти показывают пальцами друг на друга и рассказывают сказки, что мешают танцорам. «Я бы посоветовал использовать землесос, но он не факт, что он поможет «импотентам». У нас были аналогичные случаи, но ни разу они не были предметом внимания на государственном уровне: слаженная моментальная работа всех органов власти, ликвидация последствий катастрофы. Просто делали свою работу, а не снимали мыльные сериалы», – написал экс-министр.

По его словам, президент Зеленский для того, чтобы доказать собственную силу, 21 июля должен добиться увольнения всей вертикали чиновников, которые проигнорировали его поручение, а то ведь у нас выходит, что премьер Шмыгаль разводит руками и все списывает на министра Криклия, заявляя, что тот должен разобраться.