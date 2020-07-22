Первые деньги Путина — как КПСС распихивало «золото партии» по мафиозным кланам (часть 1)

Друзья, ниже — интервью известного питерского журналиста, депутата Ленсовета в 1990-93 гг., а ныне политэмигранта Дмитрия Запольского. Он был лично знаком со многими фигурами бандитского Петербурга 90-х гг., людьми из окружения Путина задолго до того, как они стали мелькать на экранах и в списках «Форбс». Интервью было дано в январе 2020 г. интернет-ресурсу «Путинизм как он есть».

Дмитрий Николаевич, в 1990-е годы вы были в Петербурге весьма известным человеком: телеведущим, депутатом, вице-президентом компании «Русское видео». А ведь «Русское видео» — это легенда бандитского Петербурга. Бизнес-конгломерат, учрежденный бандитами и чекистами, который чем только не занимался – от телевидения до аренды причалов в военном порту Ломоносов под контрабанду водки, льготных сигарет Патриархии, и даже, говорят, бодрящего белого порошка из Колумбии. Конгломерат был основан в 1988 г., на закате СССР, поураганил в 90-е, а потом стал жертвой борьбы кланов в Кремле перед самым приходом Путина к власти. Как вы попали в эту без всяких кавычек мафиозную структуру?

Я перешел в «Русское видео» со своей командой (примерно 20 сотрудников) из Регионального телевидения, тоже частного телеканала, на котором мы делали ежедневный час прямого телеэфира, ньюс-шоу «Вавилон». И был назначен директором информационного вещания с правами вице-президента.

Но телевидение (11-й метровый канал», которым я занимался) было лишь «парадным фасадом» — на самом деле «Русское видео» действительно представляло собой конгломерат из множества фирм с одинаковым названием и руководством, занимавшихся контрабандой, распилом бюджета и созданием некоего «общака», как сейчас говорят «бассейна», в котором аккумулировались значительные финансовые ресурсы. Я занимался исключительно телевидением и меня это устраивало: к «бассейну» с деньгами не приближался.

Кто вообще создавал «Русское видео»? Тут до сих пор много неясного. С одной стороны бандиты: Илья Трабер по кличке «Антиквар», нынешний теневой хозяин Ленинградской области, его приятель Владислав Резник, ныне — депутат от «Единой России» в Думе. Трабер, Резник – это тамбовско-малышевская братва. Позднее, в начале 90-х, президентом «Русского видео» выбрали Мишу Кутаисского (Михаил Мирилашвили). У него была своя бригада. Теперь он тоже — уважаемый человек, российско-израильский миллиардер. Это все — представители от братвы. Но там еще и партийные деньги были какие-то. СССР шел к концу, умирающая Коммунистическая партия Советского союза (КПСС) спешно рассовывала кассу по мафиозным заначкам. Как это происходило?

Изначально стартовый капитал поступил от Управления делами ЦК КПСС в конце восьмидесятых, тогда одновременно был создан на деньги партии банк «Россия». Именно Резник стал «оператором» партийных денег. При этом над ним и Трабером был очень влиятельный «смотрящий» от Москвы — Дмитрий Николаевич Филиппов, позднее глава банка «Менатеп Санкт-Петербург». Помимо средств от ЦК была получена самая современная и дорогая в мире (на тот момент) станция видеомонтажа и съемочный комплекс, предназначавшийся изначально для Кремлевского Дворца съездов.

«Русскому видео» передали сначала дом в центре Выборга, а потом одну из самых лучших правительственных резиденций Петербурга — дачу Андрея Жданова на Каменном острове, где был создан настоящий штаб, в котором была спецсвязь, прямые линии с Кремлем и военными округами, профессиональная служба безопасности и бункер, защищенный от прослушивания.

Участвовал во всем генерал Бобков, начальник Пятого управления КГБ – через своего агента Михо (Михаила Мирилашвили), который тогда никакого реального веса как в силовом, так и в экономическом плане не имел. Но Бобков через «еврейскую» агентурную линию хотел таким образом «зайти» на петербургское «поле». Разумеется, сам Мирилашвили на тот момент был просто мелким жуликом, основными гангстерскими силами являлись «тамбовские» во главе с Кумариным впоследствии поглотившие «малышевских».

В 1990 г. «Русское видео» вместе с Ленинградским обкомом КПСС стало учредителем знаменитого банка «Россия» в Питере. Потом этот банк в результате неких мутных сделок начала 90-х гг. перешел к группе людей, которые теперь известны как «Кооператив «Озеро». Банк-общак путинских друзей, кубышка «озерной» братвы, тоже ведет историю от «Русского видео»?

Ну, естественно! Создавали этот банк Резник, Трабер и «Русское видео», как один из «кошельков» под контролем КГБ. Потом после путча 1991-го года банк попал под временное закрытие, как созданный на средства КПСС, а потом был восстановлен друзьями Путина: Смирновым, Фурсенко, Ковальчуками, Якуниным и Шамаловым. То есть будущим дачным кооперативом «Озеро». Я был на презентации по случаю «перезапуска» банка «Россия» и там они почти все присутствовали. Правда, был еще один близкий тогда к Путину человек — директор совместного предприятия «Ленвест» Коловай, он тогда возглавлял «Россию», но его впоследствии «слили». Акционером банка был и Гена Петров, которого все считают гангстером, близким к Кумарину и Малышеву.

Справка «Путинизма». Лица, упоминаемые в тексте:

Филипп Бобков — генерал КГБ, главный борец с «идеологическими диверсиями» (инакомыслием) в СССР в 1970-80 е гг. В 1990-х гг. — глава службы безопасности олигарха Гусинского.

Михаил Мирилашвили (Миша Кутаисский), мафиози, один из богатейших людей Петербурга и Израиля.

Владимир Кумарин (Кум) и Александр Малышев (Малыш) — основатели тамбовско-малышевской ОПГ Петербурга

Илья Трабер и Владислав Резник – видные деятели указанной выше ОПГ.

Геннадий Петров (Гена Петров). Еще один авторитет тамбовско-малышевской ОПГ. В советское время — бригадир туалетчиков на Московском вокзале Ленинграда. Акционер Банка «Россия» в 1990-е гг. вместе с кооперативом «Озеро». При Путине прославился как фигурант «дела тамбовской мафии» в Испании. Из прослушки Петрова испанской полицией следовало, что именно Гена поставил на пост министра обороны своего друга Сердюкова, а на пост главы Следственного комитета – Бастрыкина, который просил его о протекции через общих знакомых.

Дмитрий Филиппов. Во времена СССР – видный деятель КПСС, начальник штаба строительства БАМа. В 1990-е гг. – один из самых богатых людей Петербурга. Убит в 1998 г. радиоуправляемой бомбой, помещенной в плафон освещения в подъезде. За это убийство был осужден на пожизненное заключение Юрий Шутов — питерский политик, давний враг Путина и Собчака, и по совместительству – криминальный авторитет по кличке «Титыч». Приговор вызвал скандал и протесты, многие считали, что Шутов не совершал это преступление либо ему специально заказали Филиппова, чтобы подставить.

В своей книге «Путинбург», вышедшей в Англии в 2019 г., вы противопоставляете два типа оргпреступности: «гангстеров» и воров. Гангстеры это подконтрольная спецслужбам преступность, а воры – классические уголовники с «понятиями». В блатном мире это деление обычно называют: мафиози и воры. «Русское видео» вы относите, очевидно, к первой категории. А отцом гангстерского типа преступности вы в своей книге называете генерала Бобкова, который много лет возглавлял 5-е Управление КГБ («Борьба с идеологическими диверсиями»), а потом курировал это направление в ранге зам председателя КГБ СССР.

Именно Бобков, начальник «пятерки», придумал создать «общаки» нового типа — гангстерские, чтобы ославить «воровскую» сетку и создать что-то свое. И вокруг этих «общаков» сформировалась альтернатива ворам — группировки тех, кого мы называем «бандитами 90-х». Все лидеры были агентами или доверенными лицами, а если возникали «неподконтрольные», то их просто убивали конкуренты. Столицей гангстеров-агентов стал Ленинград-Петербург.

Вы сказали, что «Русское видео» помогал создавать Бобков, и он же дал путевку в жизнь Мише Кутаисскому. Но и в Москве Бобков тоже одного своего бывшего осведомителя вывел в люди. И сам работал у него главой службы безопасности все 90-е годы. Это Гусинский — конгломерат «Мост», телеканал «НТВ». Это такая схема была у него что ли: вырастить олигарха, чтоб обязательно со своим телеканалом, с целью потом кормиться около него?

Целью было проведение политических операций по грядущему захвату власти. Это было истинной целью создания «Русского видео», которое создавалось органами КПСС при оперативном сопровождении КГБ-ФСК-ФСБ.

Не думаю, что высшие чекисты образца 1988-91 гг. мыслили так стратегически: вот сейчас СССР развалится, а мы подготовимся, войдем в бизнес, подымем денег, потом снова возьмем власть. Они явно плыли по течению. Но в бизнес входили активно. Бобков совершенно не коммерсант был, как и все старшее поколение там, а приложил руку к созданию каких бизнес-империй.

«Русское видео» и банк «Россия» были созданы не для захвата бабла, а как центры последующего захвата власти. Все сложнее, чем может казаться на первый взгляд.

Какая ваша роль была в «Русском видео»?

Моя задача была создать зрительскую аудиторию, чтобы канал «Русского видео» имел влияние. Мне это удавалось. Я принимал участие в совещаниях, на которых рассматривались официальные вопросы и в неформальных встречах в «бункере». Денег мне не платили, я имел право размещать 1/2 рекламы в своих программах, вторая половина приносила «Русскому Видео» значительный доход, и это всех устраивало. В «бункере» во время встреч я видел Нечаева, Бурбулиса, Собчака, Гайдара, Старовойтову, Михо, Кумарина, Костю-Могилу, Густова, Нарусову, Трабера, Резника и многих других…

Прям иконостас знаменитых политиков и бандитов из 90-х годов. И высокие связи работали, судя по всему. Например,в 1994 году «Русское видео» получило в аренду военный порт Ломоносов на берегу Финского залива, где сделали масштабную «дыру» в госгранице. Ломоносов на какое-то время стал столицей контрабанды.

Ломоносовский военный порт был взят в аренду созданным в «Русском видео» Морским департаментом, которым руководил Владимир Грунин с первых до последних дней авантюры. Взамен адмиралам купили (подарили) дорогостоящие квартиры и выдали кэш.

Владимир Грунин — это тот самый полковник КГБ, который был правой рукой Михаила Мирилашвили, главного акционера «Русского видео» в 90-е гг.? Вы писали также, что Грунин занимался зачисткой свидетелей, когда запахло жареным и «Русское видео» свернуло свою деятельность.

Да, он был офицером действовавшего резерва военной контрразведки и смотрящим от КГБ в «Русском видео». Разумеется, Грунин не был «правой рукой» Мирилашвили, так как сначала вообще роль Михо была очень незначительной. Его пост «Президента» (как и мой вице-президента) формально не существовал, он занимался своими делами, консолидируя разрозненный «еврейский» бизнес в единый холдинг под своим крылом, создавал свои боевые бригады (они не воспринимались другими гангстерскими лидерами всерьез), скупал активы, используя инсайды Бобкова, и к Грунину никакого отношения не имел (разве что договаривался с ним о каких-то транзитах грузов через порт). Но это был бизнес, а не руководство.

На совести Грунина как минимум 12 человеческих жизней, об этом я пишу в своей книге «Путинбург».

Кстати, изначально президентом «Русского видео» считался именно Грунин, а с приходом Мирилашвили «звание» президента передали ему.

В 1993 г. порт Ломоносов сначала сдали в аренду конторе, которая называлась «Российская финансовая корпорация» (РФК). Это государственная компания из Москвы, которую возглавлял Андрей Нечаев, бывший министр экономики в правительстве Гайдара. Им Москва отдала порт Ломоносов. А потом РФК через свое отделение в Петербурге передала права на аренду причалов «Русскому видео». Т.е. бандитам. Я к тому, что ключевые вопросы решались в Москве, явно не на уровне Балтфлота или мэрии Петербурга.

Нечаева в «Русское видео» направил Чубайс. Российская государственная финансовая корпорация была просто черной дырой в бюджете, куда списывались одним росчерком пера сотни миллионов долларов, якобы для покупки каких-то акций промышленных предприятий, инвестфондов и бирж.

Но такой же дырой было и само «Русское видео». Туда тоже заходили бюджетные деньги по разным каналам. Из Госкино, например.

Председатель Госкино Армен Медведев направил в «Русское видео» огромные потоки из бюджета своего ведомства, направляя туда заказы на съемки телефильмов: старые советские балеты и оперы просто брались из архивов, перегонялись в современный телеформат и на них перемонтировались титры «сделано по заказу Госкино, 1993 год».