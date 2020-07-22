Netflix снимает новую драму с Джулией Робертс в главной роли

Голливудские актеры Дензел Вашингтон и Джулия Робертс сыграют в новой драме Netflix «Вырвись за пределы мира».

Сценарий новой картины основан на одноименном романе Румаана Алама, передает Variety.

Сообщается, что руководить проектом назначен продюсер Сэм Эсмейл, создавший сериал «Мистер Робот».

В сюжет картины ляжет история незнакомых между собой семей, которые вынуждены провести под одной крышей выходные. Джулия Робертс сыграет мать, арендующую дом, а Дензел Вашингтон — домовладельца.

Фильм поднимет проблемы воспитания, классового неравенства, отношений в кризисных ситуациях.

Дата релиза картины пока не сообщается, другие подробности также неизвестны.