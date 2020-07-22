На гондолах в Венеции стало тесно из-за располневших туристов

Коронавирусный карантин не пощадил никого, — ни работников сферы туризма, ни фигуры их клиентов. Это уже ощутили в итальянской Венеции, которая вновь открылась для гостей и столкнулась с трудностями.

Как сообщает газета The Guardian, венецианские гондольеры теперь могут перевозить меньшее число туристов, однако связано это не с санитарными требованиями.

Число мест в частных лодках с 21 июля сократилось с шести до пяти, а в лодках-паромах — с 14 до 12. Основной причиной этого называют тот факт, что туристы очень пополнели за время вынужденной изоляции.

Эту информацию подтвердил президент Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби, отметив, что у гондольеров нет возможности взвешивать каждого пассажира. При этом необходимо заранее позаботиться над тем, чтобы лодка не затонула во время прогулки.

Ранее области Венето в Италии объявила, что уже готова к приему туристов, так как эпидемия коронавируса пошла на спад.