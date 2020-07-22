Конор Макгрегор был замечен в компании российской гимнастки

В Инстаграм российской гимнастки Каролины Севастьяновой появилось ее совместное фото с ирландским бойцом смешанного стиля Конора Макгрегора, что немало удивило фанатов спортсменки. На снимке боец обнимает гимнастку за талию.

Фото было сделано в Монако.

«Это где так совпало?», «Это вы с Конором или его двойник?», «Надеюсь, он сам попросил сфоткаться?», — удивились фанаты в комментариях под снимком.

Севастьянова завоевала золото в групповом многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м. Также на ее счету две золотые медали на чемпионате Европы в том же году.

Макгрегор заявил об уходе из единоборств 7 июня 2020 года. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — завершал карьеру в ММА, но оба раза менял решение.