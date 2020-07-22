Канье Уэст заявил,что хочет развода

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил о своем желании развестись со своей супругой Ким Кардашьян. По словам артиста, о разводе он думает уже в течение двух лет.

Музыкант написал в Twitter о том, что Ким Кардашьян, мать его четверых детей, дала ему повод для ревности.

«Я пытаюсь развестись с тех пор, как Ким встречалась с Миком для обсуждения тюремной реформы», — приводит слова артиста The Sun. Речь идет о встречах Ким Кардашьян с бывшим избранником Ники Минаж Миком Миллом.

Твит артиста позже был удален. Канье Уэст также написал о том, что мужчина, в отличие от его супруги, повел себя уважительно.

Ранее источники из близкого окружения Канье Уэста сообщили, что артист ежегодно переживает маниакальную фазу биполярного аффективного расстройства, что оказывает большое влияние на его высказывания и действия.